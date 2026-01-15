El PSOE celebra la negociación sobre los Presupuestos

«Espero que los presupuestos que lleguen a pleno sean los diseñados no solo por el gobierno local, sino por el gobierno local y el Partido Socialista. Siempre que sea así, los apoyaremos». Así de contundente se mostró ayer el portavoz del PSOE de Pontevedra, Iván Puentes, que celebró que «a día de hoy, las conversaciones siguen abiertas y están muy avanzadas». «Soy optimista y creo que el acuerdo podría estar próximo», añadió.

Según especificó Puentes, «ya pasamos la fase de discutir qué obras se incluyen y cuáles no, y en eso hay prácticamente acuerdo». «En concreto, los servicios económicos del Concello están analizando cómo darle encaje a las últimas propuestas planteadas, de manera que se pueda encontrar la financiación necesaria para poder incluirlas en los presupuestos», manifestó.

En esto influirá la publicación, por parte del Gobierno de España de la resolución definitiva de concesión de los fondos Edil, «lo que libera una parte de las cuentas inicialmente comprometidas y permitirá una mayor holgura».