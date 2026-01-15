El Principal se llena con el pase de «Maspalomas»

El Teatro Principal volvió a convertirse ayer en uno de los epicentros de la agenda cultural que acompaña a los Premios Feroz 2026, cuya gala se celebra el próximo día 24 en Pontevedra. Con la apertura de puertas el recinto municipal empezó a llenar sus butacas para asistir a una de las proyecciones más esperadas de la semana: «Maspalomas».

La película, dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, llega a la ciudad como uno de los títulos con mayor presencia en las nominaciones de esta edición, con siete candidaturas.

La sesión, que arrancó a las 19.00 horas, incluyó además un coloquio posterior con los propios directores, una oportunidad para que el público conociese de primera mano el proceso creativo y el contexto de la historia.

«Maspalomas» propone un retrato íntimo de la vejez en la comunidad LGTBIQ+ y de los miedos que afloran cuando el entorno obliga a retroceder. La trama sigue a Vicente, un hombre de 76 años que, tras romper con su pareja, vive en Maspalomas la vida que desea: sol, fiesta y placer.

El filme está protagonizado por José Ramón Soroiz, cuya interpretación fue reconocida en el Festival de San Sebastián, reforzando el recorrido de una cinta que combina emoción, crítica social y una mirada poco habitual sobre el deseo y la identidad en la tercera edad.

La proyección se enmarca en el programa de actividades previas impulsado en la ciudad como antesala de los Feroz. Las entradas son gratuitas, con localidades disponibles en la oficina de Turismo de la plaza de España hasta completar aforo.

La programación continuará hoy en el Teatro Principal con una nueva sesión de cine y encuentro con su responsable, manteniendo el pulso cultural de una semana marcada por el ambiente de los Premios Feroz. Será el turno de «Decorado» el film de animación dirigido por Alberto Vázquez