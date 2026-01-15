El PP acusa al alcalde de Pontevedra de "silencio cómplice" ante la paralización de proyectos estatales en la ciudad

Curiosa polémica la de este jueves en el Concello. El portavoz municipal del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha anunciado que su grupo presentará una moción en el próximo pleno para reclamar al Gobierno central la reanudación de varios proyectos de competencia estatal que, según ha denunciado, permanecen paralizados desde hace años en la ciudad.

Domínguez ha cargado con dureza contra el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, al que ha acusado de mantener un "silencio cómplice" ante esta situación, y de actuar, según sus palabras, como un "perrito faldero" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La respuesta no ha llegado del aludido directamente, el alcalde, sino que procede del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que ha recordado a la xunta retrasos en la ampliación de Montecelo, la ejecución de la variante de alba o la rehabilitación del Pazo de Lourizán.

Las actuaciones paradas que denuncia el PP son tres: el paseo peatonal entre Pontevedra y Marín, la reforma del Nudo de Bomberos y larehabilitaciónó de la antigua delegación de Hacienda.

Sobre el primero, solo se ejecutó un primer tramo. El portavoz popular ha afirmado que el segundo tramo carece de proyecto definido y de un calendario claro desde 2022, lo que, a su juicio, genera incertidumbre entre la ciudadanía.

En cuando a la reforma del Nudo de Bomberos, adjudicada en junio de 2023 y cuya primera piedra se colocó en julio de 2024, la obra lleva más de un año sin avances visibles ni información pública sobre su estado o plazos de ejecución.

Asimismo, se ha referido a la rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda, para el que se anunció una inversión de 18 millones de euros con el objetivo de convertirlo en Archivo Histórico. El portavoz del PP ha lamentado que, más allá de la reparación de la cubierta, no se han producido avances significativos y que el proyecto continúa paralizado.

Domínguez ha incluido también en sus críticas la falta de avances en la liberalización de la autopista de peaje AP-9, una reivindicación histórica en Galicia, que considera especialmente relevante para Pontevedra.

En su intervención, el portavoz popular ha responsabilizado tanto al Gobierno central como al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, al que ha acusado de no exigir explicaciones ni inversiones a sus socios políticos en Madrid. Según Domínguez, en los últimos ocho años no se han impulsado nuevos proyectos estatales para la ciudad y los ya existentes se encuentran bloqueados.

"Esta rueda de prensa no tendría que estar dándola yo, tendría que estar dándola el alcalde de Pontevedra exigiendo inversiones al Gobierno de España", ha proclamado, antes de insistir en que la falta de información sobre plazos y cronogramas de estas actuaciones se produce "ante el silencio aterrador" del alcalde. "Bloquean el paseo a Marín, Lores calla. Paralizan el Nudo de Bomberos, Lores calla. Tienen paralizada la sede de Hacienda, Lores calla", ha reiterado.

La moción que el PP llevará al pleno municipal busca instar al Gobierno de España a desbloquear estas actuaciones y a informar sobre su situación actual y los plazos previstos. Domínguez ha avanzado además que su compañera de partido, Pepa Pardo, ha registrado varias preguntas en el Senado para recabar información oficial sobre el futuro de estos proyectos.

El portavoz popular ha expresado su deseo de que los grupos del BNG y del PSOE apoyen la iniciativa en el pleno, con el objetivo, ha dicho, de "defender los intereses de Pontevedra" y poner fin a lo que considera una falta de inversión estatal en la ciudad.

Ha sido el PSOE, por boca del subdelegado Abel Losada, el que ha respondido a Domínguez. "El PP de Pontevedra hace muy bien en recortar las obras del Gobierno central en la ciudad, pero también debería hacer algo de autocrítica" en una comparecencia que Losada califica de "partidista y no de ciudad, en una nueva confrontación vacía".

Recuerda que "el nudo de Bomberos es una obra que el gobierno de Rajoy prometió reiteradamente e incumplió, al igual que el paseo a Marín, una obra de gran complejidad en estos tiempos en los que no resulta raro ver como un temporal se lleva por delante esos paseos marítimos construidos encima del mar".

El subdelegado subraya que "la Xunta lleva más de una década prometiendo la variante de Alba y qué decir del dragado del Lérez, y que se pasó 14 años sin hacer viviendas públicas. La ampliación del polígono de O Campiño y el puerto seco de Leborei duermen el sueño de los justos y las obras de Montecelo, confinanciadas con transferencias del Gobierno central, han estado semiparadas durante meses y acumulan un gran retraso".

También recuerda que "la rehabilitación del Pazo de Lourizán sigue sin comenzar a pesar de que la Xunta fue condenada judicialmente a ejecutar las obras por incumplir un convenio con la Diputación".