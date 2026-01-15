Pontevedra pondrá «guapos» a los grandes protagonistas de los Feroz

Uno de los momentos más importantes en la previa de la gala de los Premios Feroz es el maquillaje y peinado de todas las personalidades que pasarán durante toda la jornada por el escenario del recinto ferial de Pontevedra.

Al igual que el año pasado, el Concello ha confirmado a la Asociación Provincial de Salón de Peiteado e Beleza como protagonista directo de la imagen del evento audiovisual.

La concejala de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, explicó que la ciudad tendrá en esta edición un papel «directo y absoluto» en la puesta en escena de los premios: el colectivo de profesionales de peluquería y estética de la provincia será el encargado exclusivo de gestionar y ejecutar los servicios de peinado y maquillaje

Gulías recordó que la colaboración ya existía el año pasado, aunque con una diferencia esencial, ya que la organización había contratado un salón externo de Madrid que subcontrató el apoyo de profesionales locales. La experiencia fue «tan satisfactoria», que este año los Feroz han decidido tratar directamente con la asociación local. La concejala quiso «sacar pecho» por el buen trabajo del sector local, especialmente por «su capacidad para resolver incidencias durante la pasada edición».

El equipo estará compuesto por 18 profesionales. El principal trabajará en un salón «improvisado y efímero» que se instalará en el Hotel Galicia Palace a partir de las 15.30 horas. Allí se atenderá fundamentalmente a los nominados. El año pasado pasaron por sus manos unas 70 personas. Además, un grupo reducido de cuatro profesionales estará presente en la alfombra roja y detrás del escenario, garantizando que presentadores, premiados y participantes «luzcan impecables en la retransmisión».

Por su parte, Beatriz Pintos, presidenta de la asociación, considera la oportunidad como un «escaparate inigualable» para el sector. Aunque el trabajo se realiza de manera gratuita, Pintos puso en valor el impacto publicitario: «Salir en medios y poder decir que peinaste o maquillaste a esta gente tiene mucho valor», a lo que añade que «el dinero cuenta, pero hay más cosas».

Pintos también destacó la sencillez y profesionalidad del trato con las celebridades, recordando el caso de María Castro, que en la anterior edición «se puso totalmente en manos del equipo».

Aunque la mayoría de los establecimientos participantes son de Pontevedra ciudad, la representación abarca toda la provincia, con profesionales de Baiona, Marín, Cambados y Vigo.

Gulías aprovechó la comparecencia para hacerse eco de una reivindicación histórica del colectivo. La concelleira reivindicó la bajada del IVA en los salones de peluquería, defendiendo que espacios de promoción como los Premios Feroz también «deben servir para visibilizar demandas laborales».