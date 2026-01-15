Poio renueva su Reto Lector incluyendo como novedad las propuestas infantiles
Los interesados pueden solicitar la cartilla en la Biblioteca Municipal
Poio pone en marcha la tercera edición del Reto Lector de la Biblioteca Municipal, que este año se abre al público infantil. La iniciativa quiere «afianzar el hábito de lectura con un tema distinto cada mes para animar a probar géneros y autores», explican desde el Concello.
La concelleira de Cultura, Natalia Sabarís, recuerda que así «se descubren títulos que no elegiríamos de primeras y que acaban enganchando», y subraya el valor de «empezar desde edades tempranas».
El proceso para participar es sencillo. Basta con tener el carné de la Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia e inscribirse en el mostrador de préstamo, donde se entrega una cartilla que se sella mensualmente.
Quien complete el recorrido podrá anular una sanción por devolución fuera de plazo durante el próximo año y «recibirá un regalo sorpresa», adelantan desde la organización. Habrá propuestas como adaptaciones al cine, otras con el sello «Feito en Galicia», cómics o manga.
Sabarís entregó también los premios a los mejores lectores de 2025: Pilar Santiago e Irene Mariño Piñeiro, de 7 años, residente de Campelo.
