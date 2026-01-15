El Palacete das Mendoza dice adiós a la muestra de Varela

Se acercan los últimos días para visitar en el Palacete das Mendoza la exposición «Figuras, paisaxes e soidade», de Gonzalo Varela, abierta hasta este domingo 18 en la sala de la sede de Turismo Rías Baixas. «No es una muestra para pasar de puntillas», aseguran, destacando sus dibujos, óleos, figuras y retratos.

Hay desnudos masculinos y femeninos, rostros de distintas edades, aislados, melancólicos, a veces atormentados. Incluso los personajes vestidos, en una cama o en la cafetería de un hotel, parecen suspendidos en un espacio sin vínculos.

Con óleo, lápiz acuarelable, plumilla o nogalina, Varela «detiene el tiempo en paisajes de planos múltiples y fríos». El horario, hasta el viernes será de 8.00-20.00; el sábado de 10.00-14.00 y 16.00-19.00; y, en su despedida, el domingo abrirá de 10.00-14.00 horas.