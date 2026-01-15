Lores destaca la edificabilidad que permite el PXOM en la actualidad
Advierte de lo ocurrido en otras ciudades tras modificaciones s sus planes municipales
Considera que el PP no conoce la legislación, «si no no propondría una cuestión así»
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, recordó ayer que «la edificabilidad que tenemos ahora contemplada en el planeamiento es superior a cualquier planeamiento nuevo tal y como está la legislación».
Así lo afirmó en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, en la que se abordaron las cuestiones que irán al próximo pleno municipal del día 19 de enero. Una de ellas es la propuesta del PP relativa al PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal).
Lores avanzó que antes del pleno se ofrecerá una rueda de prensa aclaratoria de la cuestión, pero, en todo caso, indicó que hay que «conocer cuáles son las posibilidades de construcción en la actualidad con el planeamiento vigente y las que daría hacer un nuevo planeamiento».
Advirtió que «conocemos la legislación y conocemos lo que pasó con otros planes de urbanismo en otras ciudades» y opinó que el PP «no conoce la legislación ni cómo fue evolucionando, si no no presentaría una cuestión de este tipo».
Hay que recordar que hace unos días el concelleiro de Urbanismo, Alberto Oubiña, informó que con el actual PXOM se pueden construir 20.000 viviendas en el municipio, sumando la zona urbana y el rural.
En otra línea de cosas, el alcalde informó de la propuesta de aprobación definitiva del proyecto de modificación puntual del Peprica para la recuperación de la antigua casa rectoral de San Bartolomé el Viejo, en el número 5 de la calle Don Filiberto. Se realizaron catas arqueológicas para localizar la cimentación original y diferenciar el edificio de la parcela de la Horta do Cura, que en su momento también formaba parte de la antigua rectoral, una finca que no se verá afectada por la modificación del Peprica.
