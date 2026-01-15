A por el grado en Lengua de Signos en Pontevedra
El PSOE local propone que el campus pontevedrés incorpore la titulación, inexistente hoy día en Galicia
El PSOE de Pontevedra abandera la reivindicación, a través de una iniciativa plenaria, de instar a la Xunta a trabajar, junto con la Universidade de Vigo, en la creación e implantación del Grao Universitario en Lengua de Signos Española (LSE) y Galega (LSG) dentro del campus capitalino.
Se trata de una vieja petición de
asociaciones sin ánimo de lucro de Pontevedra que trabajan con personas sordas, sordociegas y con pérdida de audición, referentes a nivel estatal, que levan años denunciando los defectos que padecen los intérpretes y guías intérpretes de lengua de signos a nivel de acceso a formación, básicamente desde que en 2014 lo que era un título de Formación Profesional pasó a convertirse en grado universitario y Galicia perdió la única titulación que tenía de técnico superior, en A Coruña.
La proposición fue presentada ayer en rueda de prensa por el portavoz socialista, Iván Puentes, en una comparecencia en la que estuvo acompañado por la concelleira Carmen Hermo y en la que mostró su convencimiento de que «Pontevedra y su campus universitario son el espacio ideal para acoger el primer grado en lengua de signos de Galicia».
Tal y como indicó Puentes, «la distancia es un elemento clave para desincentivar a muchos jóvenes gallegos a la hora de elegir formarse en este campo».
Al mismo tiempo, advirtió, el hecho de que solo exista una titulación y de que esté fuera de Galicia conlleva otro problema añadido: todos los profesionales reciben formación exclusivamente en Lengua de Signos Española, obviando el conocimiento de la Lingua de Signos Galega (LSG).
«La aprobación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, estableció como únicas lenguas de signos oficiales a española y la catalana», lamentó Iván Puentes.
«Se elude por completo la realidad de la Lingua de Signos Galega -lamentó Iván Puentes-, desarrollada a lo largo de casi un siglo en torno al colegio de personas sordas y ciegas de Santiago de Compostela, fundado en 1864 y que fue el primer centro educativo de este tipo de Galicia y el tercero de España», añadió.
Sociedad más inclusiva
En opinión de Iván Puentes y de los socialistas de Pontevedra, la formación de profesionales e investigadores en las áreas de la enseñanza y las ciencias de la salud «son determinantes para tener una sociedad con más derechos y más inclusiva», unos objetivos para los que nuestra ciudad es referente nacional, «con un tejido asociativo sociosanitario de los más potentes de Galicia y con equipaciones únicas», como el Centro de Recursos Educativos (CREE) de la ONCE.
