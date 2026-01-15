A por el grado en Lengua de Signos en Pontevedra

El PSOE de Pontevedra abandera la reivindicación, a través de una iniciativa plenaria, de instar a la Xunta a trabajar, junto con la Universidade de Vigo, en la creación e implantación del Grao Universitario en Lengua de Signos Española (LSE) y Galega (LSG) dentro del campus capitalino.

Se trata de una vieja petición de

asociaciones sin ánimo de lucro de Pontevedra que trabajan con personas sordas, sordociegas y con pérdida de audición, referentes a nivel estatal, que levan años denunciando los defectos que padecen los intérpretes y guías intérpretes de lengua de signos a nivel de acceso a formación, básicamente desde que en 2014 lo que era un título de Formación Profesional pasó a convertirse en grado universitario y Galicia perdió la única titulación que tenía de técnico superior, en A Coruña.

La proposición fue presentada ayer en rueda de prensa por el portavoz socialista, Iván Puentes, en una comparecencia en la que estuvo acompañado por la concelleira Carmen Hermo y en la que mostró su convencimiento de que «Pontevedra y su campus universitario son el espacio ideal para acoger el primer grado en lengua de signos de Galicia».

Tal y como indicó Puentes, «la distancia es un elemento clave para desincentivar a muchos jóvenes gallegos a la hora de elegir formarse en este campo».

Al mismo tiempo, advirtió, el hecho de que solo exista una titulación y de que esté fuera de Galicia conlleva otro problema añadido: todos los profesionales reciben formación exclusivamente en Lengua de Signos Española, obviando el conocimiento de la Lingua de Signos Galega (LSG).

«La aprobación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, estableció como únicas lenguas de signos oficiales a española y la catalana», lamentó Iván Puentes.

«Se elude por completo la realidad de la Lingua de Signos Galega -lamentó Iván Puentes-, desarrollada a lo largo de casi un siglo en torno al colegio de personas sordas y ciegas de Santiago de Compostela, fundado en 1864 y que fue el primer centro educativo de este tipo de Galicia y el tercero de España», añadió.

Sociedad más inclusiva

En opinión de Iván Puentes y de los socialistas de Pontevedra, la formación de profesionales e investigadores en las áreas de la enseñanza y las ciencias de la salud «son determinantes para tener una sociedad con más derechos y más inclusiva», unos objetivos para los que nuestra ciudad es referente nacional, «con un tejido asociativo sociosanitario de los más potentes de Galicia y con equipaciones únicas», como el Centro de Recursos Educativos (CREE) de la ONCE.