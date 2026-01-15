Una gala con sello pontevedrés
El recinto ferial se transforma para la gran ceremonia de los Premios Feroz, con veinte empresas locales implicadas y cientos de empleos relacionados directamente con el montaje
El recinto ferial de Pontevedra vuelve a transformarse para convertirse, el sábado 24 de enero, en el gran plató de la gala de los Premios Feroz. A dos semanas de la cita, el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores visitó junto a los concelleiros Demetrio Gómez y Anabel Gulías la zona de montaje, donde comprobaron el despliegue técnico que requiere «que el recinto luzca un día de gala, incluso mejor que el año pasado».
El regidor se mostró satisfecho con el avance de los trabajos y reivindicó el papel del evento para la ciudad, asegurando que «Pontevedra regresa un año más a esa condición simbólica de capital del cine».
Más allá del foco mediático, Lores puso el acento en el retorno local, agradeciendo que la organización cuente con empresas pontevedresas para la producción, algo que, subrayó, supone «movimiento de dinero y proyección para el tejido económico de la Boa Vila».
Esa idea la reforzó Fernando de Luis-Oruet, representante de la organización, al detallar cifras. En el montaje participan «unas veinte empresas gallegas, muchas de ellas de Pontevedra». Además, la producción generará 40 contrataciones directas y alrededor de 350 empleos indirectos en la ciudad, una cifra que se prevé que crezca conforme se acerque el día de celebración.
La gala también dejará huella en el ámbito educativo. La organización trabaja mano a mano con la Universidade de Vigo. Cinco estudiantes del campus de Pontevedra están realizando prácticas regladas en comunicación y relaciones públicas, y otros ochenta estarán colaborando en tareas no regladas durante los próximos días.
Se suman también varios estudiantes del IES Carlos Oroza, cuatro integrantes de la escuela de interpretación Aula y el apoyo del sector servicios, con 18 profesionales de la Asociación de Peluquería de la ciudad. Además, el coro del IES A Xunqueira 1 participará en la ceremonia.
En el apartado creativo, el escenógrafo César Rodríguez avanzó que el reto de repetir espacio obliga a «sorprender» y que el diseño será «muy inmersivo», buscando que el público se sienta cerca del escenario desde cualquier parte del recinto. Las cifras hablan por sí solas: 250 metros cuadrados de escenario, 400 de pantallas, más de 500 metros de estructuras para luz y sonido, 290 equipos de iluminación junto a 400 metros de tiras led. Con una estructura operativa similar a la de ediciones previas —photocall, entrevistas y cóctel—, la gala podrá seguirse en directo en La 2 de TVE y por su canal de YouTube.
La escenografía se lleva a cabo con la sostenibilidad por bandera
El montaje de un gran evento es, por definición, un quebradero de cabeza que, en ocasiones, se prolonga durante varios días. Sin embargo, su utilidad suele ser efímera. Por ello, la escenografía de la gala de los Feroz incorpora este año un criterio claro. Uno de los objetivos de la dirección del certamen es reducir residuos sin renunciar al impacto visual.
El escenógrafo César Rodríguez explicó que se han readaptado elementos utilizados el año anterior para minimizar material desechable y optimizar recursos, manteniendo la innovación y buscando el «efecto sorpresa» que tanto caracteriza a la celebración.
A esta lógica se suma la apuesta por proveedores de proximidad, con presencia destacada de empresas gallegas, con un gran porcentaje de ellas pontevedresas, lo que también reduce desplazamientos y refuerza la economía local.
