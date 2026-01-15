Escolares de Nantes conocen las entrañas del Concello

Alumnos y alumnas de primero, segundo, y tercera de Primaria del CEIP Nantes visitaron ayer el Concello de Sanxenxo. El alcalde Telmo Martín y la concelleira de Educación, Nati Parada, fueron los encargados de recibirlos en el salón de plenos donde tuvieron la oportunidad de formularles algunas peticiones para su parroquia como más parques o un circuito de motocross. «Estudaremos todas as propostas que nos facedes e se podemos cumplirémolas», aseguró el alcalde. Los 24 niños y niñas se sentaron en las sillas que ocupan los miembros de la corporación municipal y repasaron las funciones de los plenos. El alumnado también conoció el departamento del Padrón, el de Economía, Hacienda y Personal y la oficina de Turismo en el puerto deportivo de Sanxenxo.