Escolares de Nantes conocen las entrañas del Concello
Alumnos y alumnas de primero, segundo, y tercera de Primaria del CEIP Nantes visitaron ayer el Concello de Sanxenxo. El alcalde Telmo Martín y la concelleira de Educación, Nati Parada, fueron los encargados de recibirlos en el salón de plenos donde tuvieron la oportunidad de formularles algunas peticiones para su parroquia como más parques o un circuito de motocross. «Estudaremos todas as propostas que nos facedes e se podemos cumplirémolas», aseguró el alcalde. Los 24 niños y niñas se sentaron en las sillas que ocupan los miembros de la corporación municipal y repasaron las funciones de los plenos. El alumnado también conoció el departamento del Padrón, el de Economía, Hacienda y Personal y la oficina de Turismo en el puerto deportivo de Sanxenxo.
- Alertan sobre el «timo del aviso del banco» tras estafar 20.000 euros a un septuagenario de Sanxenxo
- Un funcionario de Marín sumó «1.405 horas extras» en 2025
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Un accidente en Barro con cuatro implicados altera la circulación en la AP-9
- El Gran Montecelo, la variante de Alba y el nudo de Bomberos, tampoco este 2026
- El gobierno de Marín atribuye a un error tipográfico las 1.405 horas extras de un funcionario denunciadas por el PSOE: son 140,5
- El TSXG avala, diez años después, un derribo en Lourizán decretado en 2016
- Veinte pontevedreses podrán vivir la ceremonia de los Premios Feroz desde dentro