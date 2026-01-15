El Entroido de Poio ya tiene calendario

El Entroido de Poio volverá ser el más largo de la comarca, con un mes de programación ya pactada entre el Concello y los representantes de las comparsas y de los colectivos locales que organizan estas fiestas. El programa incluye tres fechas centrales: el Desfile de Disfraces de Campelo, que se celebrará el domingo 15 de febrero por la mañana; la Pasarela de Comparsas de A Seca, el viernes 27 de febrero; y el tradicional Enterro do Galo Fodorico, previsto para el sábado 28 de febrero, todo ello si la lluvia no trastoca el calendario.

A estas celebraciones se suman otros entierros organizados en colaboración con asociaciones locales: el Enterro do Mexillón de Combarro, el 18 de febrero; el del Berberecho de Lourido, el 1 de marzo; y el del Galo Bruxo de Samieira, el 14 de marzo.

El Desfile de Disfraces de Campelo tendrá lugar entre la Biblioteca Municipal y la Praza da Granxa y dará comienzo a las 12.00 horas. El Concello vuelve a apostar por el horario de mañana, una fórmula que en los últimos dos años no menguó la participación, con comparsas y personas llegadas de distintos puntos de la provincia que finalizarán la jornada con una fiesta con entrega de premios, música y mucha animación.

En esta edición se repartirán 4.820 euros en premios. El plazo de inscripción se abrirá la próxima semana, una vez publicadas las bases en el Boletín Oficial de la Provincia, y permanecerá abierto hasta el viernes 6 de febrero.

Las inscripciones de grupos deberán realizarse a través de la sede electrónica del Concello de Poio. Las personas que participen de manera individual o en pareja podrán inscribirse también en el registro general municipal, de lunes a viernes entre las 8.30 y las 14.00 horas, o, exclusivamente en estas dos categorías, el mismo día del desfile, entre las 9.30 y las 11.00 horas, en las cercanías de la Biblioteca Municipal.

Junto con la solicitud será necesario aportar una copia del DNI de la persona participante y, en el caso de menores, también de su tutor o tutora legal. Las asociaciones deberán presentar además el CIF de la entidad y el DNI de la persona representante.

El concurso contempla las categorías individual, pareja y grupo, tanto en modalidad infantil (hasta 14 años) como adulta (desde los 15 años). Los grupos deberán contar con un mínimo de tres participantes, mantener una unidad temática y podrán ir acompañados de carroza o plataforma móvil. Además, habrá distinciones especiales de choqueiro y animación, compatibles con el resto de premios.

Por su parte, la Pasarela de Comparsas reunirá el 27 de febrero en A Seca a agrupaciones de toda la provincia, que mostrarán sus disfraces y coreografías en una jornada llena de música, animación y entrega de menciones especiales. Se trata de la tercera edición de esta Pasarela, que ya se consolida como una de las principales citas para disfrutar de los diseños, las puestas en escena y el gran ambiente generado por estas agrupaciones.

El programa culminará el sábado 28 de febrero con el Enterro do Galo Fodorico, en la Praza do Mosteiro, seguido de la tradicional Fiesta Choqueira, con chocolate caliente y actuación musical.