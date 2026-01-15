Ence mantiene de forma ininterrumpida desde 1999 su registro europeo de gestión ambiental

Ence reafirma su papel como referente en sostenibilidad industrial al mantener, de forma ininterrumpida desde 1999, su adhesión al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS).

La compañía fue la primera empresa en Galicia en obtener este registro europeo renovando sucesivamente su presencia en este sistema. De esta forma se ha convertido en la empresa más longeva presente en este mecanismo voluntario de la Unión Europea en gestión ambiental.

El sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) es una herramienta desarrollada por la Unión Europea que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un Sistema de Gestión Medioambiental y han adquirido un compromiso de mejora continua, verificado mediante auditorías independientes.

La adhesión al EMAS implica asumir requisitos más exigentes que los establecidos por la normativa legal. Durante más de dos décadas, Ence se ha sometido a auditorías externas que garantizan la transparencia de sus datos ambientales. Cada declaración publicada es validada por organismos independientes.

Para la compañía, el EMAS "no es solo un certificado, sino un catalizador de innovación y mejora continua", explica la empresa en un comunicado, en elque añade que revisa "periódicamente sus objetivos ambientales, adaptándolos a los retos globales y a las expectativas de sus grupos de interés. Todo ello ha permitido avances significativos en eficiencia energética, gestión de residuos y reducción de emisiones, además de impulsar proyectos como la recirculación de efluentes y la regeneración de agua, que reducen el consumo hídrico"

Recuerda que la planta de Lourizán, en Pontevedra "se ha consolidado como un referente internacional en sostenibilidad, avalada por prestigiosos reconocimientos. Entre ellos destacan la Medalla Platino de Ecovadis, la máxima calificación otorgada por esta plataforma global; la etiqueta ecológica Nordic Swan, símbolo de excelencia ambiental; la Medalla Oro de la Comisión Europea por su mejora ambiental; y la etiqueta EU Ecolabel, que certifica productos respetuosos con el medioambiente. Además, su biomasa cuenta con la acreditación SURE, que garantiza su sostenibilidad, y, más recientemente, AENOR ha reconocido los 20 años de compromiso ambiental de la planta".