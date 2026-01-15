La Diputación destina más de un millón de euros a apoyar el bienestar social

La Diputación de Pontevedra presentó ayer la nueva propuesta de apoyo al bienestar social de toda la provincia ante representantes de entidades provinciales responsables de esa labor.

Es un novedoso programa de apoyo a estas organizaciones sin ánimo de lucro que operan en la provincia: Impulsa Benestar. Se trata de un plan que engloba dos líneas de subvenciones, dotadas con 600.000 y 500.000 euros cada una, para que los beneficiarios realicen obras en sus locales o adquieran vehículos.

«Un programa de apoyo que marca un antes y un después en las políticas de Bienestar Social de esta Diputación; unas ayudas sin precedentes para las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en nuestro territorio y un plan que repartirá 1,1 millones de euros entre las entidades de Bienestar Social de la provincia», afirmó el mandatario provincial, que estuvo acompañado por la diputada de Benestar Social, Paula Bouzós, y su coordinadora de estrategia, Sandra Bastos, «las verdaderas artífices del programa junto con las trabajadoras del servicio», reconoció López.

El presidente de la Diputación presentó estas dos convocatorias como un gesto de agradecimiento y reconocimiento al trabajo continuo de las entidades sociales, subrayando que el apoyo institucional debe traducirse en hechos. Recalcó que «escuchar, entender y atender» guía la acción del gobierno provincial y que la Diputación quiere ser un aliado sólido para avanzar hacia la inclusión y la igualdad, objetivo al que responde el nuevo programa Impulsa Benestar.

Los detalles fueron explicados por Paula Bouzós y Sandra Bastos. Bouzós indicó que la línea destinada a vehículos repartirá 500.000 euros con ayudas de hasta 25.000 para vehículos nuevos, 15.000 para segunda mano y 5.000 para adaptaciones, sin superar el 80% del presupuesto. El plazo para solicitar estas ayudas será de treinta días hábiles.

Sandra Bastos detalló la convocatoria para obras en los locales de las entidades, destinada a financiar construcción, rehabilitación, ampliaciones y reformas interiores o exteriores, así como actuaciones de conservación y mejora de la eficiencia energética. La línea está dotada con 600.000 euros y contempla ayudas de hasta 80.000 por beneficiario, sin superar el 80% del coste, para proyectos con un presupuesto mínimo de 100.000; el plazo de solicitud es de tres meses.

El presidente provincial cerró destacando que estas dos nuevas líneas de apoyo pretenden facilitar el trabajo diario de las entidades, llegar a más usuarios y mejorar la calidad de vida en la provincia.

El gobierno provincial defiende estar cerca de los colectivos, escuchar sus demandas y responder con medidas concretas. En esa línea, la Diputación lanza Impulsa Benestar, adaptando a las entidades de bienestar social dos iniciativas que ya funcionaron en ámbitos como el deporte o el movimiento vecinal. Luis López explicó que la pregunta era lógica: si estas ayudas sirven para otros tejidos, también deben llegar a quienes «cuidan de la provincia», y presentó el programa como la respuesta a esa necesidad.

Impulsa Benestar se suma al conjunto de políticas de Bienestar Social impulsadas en el mandato, que han movilizado más de 22 millones de euros. Esa cifra incluye más de 11 millones de euros para apoyar servicios sociales en municipios de menos de 20.000 habitantes, más de 2,6 millones de euros para financiar programas de entidades sociales, más de 2,5 millones de euros para planes propios como +Convivencia o Provincia +Inclusiva, y más de 5,5 millones de euros para mejorar este año las instalaciones de Príncipe Felipe.