CSIF considera "imposible" reforzar la vigilancia en A Caeira por la falta de policías locales en Poio

El representante sindical de la Policía Local de Poio por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), David Vázquez Salgado, duda que se pueda cumplir el anuncio del Concello de Poio en relación con el cierre de un carril en la Avenida da Barca y el supuesto refuerzo de la vigilancia, los controles y las sanciones derivadas de las obras de urbanización y humanización de la PO-308.

A su juicio, "la información trasladada por el Concello no se ajusta a la realidad del servicio policial" y explica que "en la actualidad, la Policía Local de Poio solo dispone de turno de mañana, con una organización claramente insuficiente: una semana presta servicio un único agente y la siguiente dos agentes, circunstancia que hace absolutamente imposible aumentar la vigilancia, establecer controles de tráfico o llevar a cabo tareas sancionadoras en un punto de conflicto tan relevante como la Avenida da Barca".

Como consecuencia directa de esta falta de medios humanos, no existe ni una sola denuncia tramitada por la Policía Local en relación con esta situación, desde que se recuperó el sentido único por las obras, y aclara la CSIF que "no es por dejación de funciones, sino por la imposibilidad material de controlar el tráfico, regular desvíos, garantizar la seguridad vial y, al mismo tiempo, atender el resto de incidencias del municipio".

Por tanto, "resulta irresponsable y engañoso hablar de un incremento de controles, vigilancia o sanciones cuando no existe personal suficiente, ni se ha reforzado el servicio, ni se ha diseñado un dispositivo específico acorde a la realidad de la plantilla".

Desde la Policía Local, a través de sus responsables y representantes, "se ha trasladado reiteradamente a la Alcaldía la necesidad de que sean miembros de la propia empresa adjudicataria de las obras quienes se encarguen de la regulación del tráfico en el punto de conflicto, tal y como se hace en otros municipios y en otras obras de similares características. Sin embargo, esta solución, lógica y necesaria, no ha sido implementada, desoyendo los criterios técnicos bajo su responsabilidad, engañando a los vecinos afectados con este tipo de comunicados que no se ajustan a la realidad".

La CSIF denuncia "la falta de planificación, la desconexión entre los anuncios públicos del Concello y la realidad operativa del cuerpo policial, y el uso de la Policía Local como argumento en notas de prensa que no reflejan la situación real del servicio".