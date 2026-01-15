Convertir edificios municipales en viviendas: nuevo plan de ayudas de la Xunta en materia residencial

La Xunta convoca las ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad municipal con destino a vivienda pública en alquiler asequible. Es la fórmula que planteó este jueves la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue en materia residencial. Lo hizo en Campo Lameiro, donde informó de las novedades de esta línea de ayudas destinada a los ayuntamientos de menos de 30.000 habitantes, a la que la Xunta destina un presupuesto bianual de 2,1 millones de euros de fondos autonómicos.

Allegue eligió el municipio de Campo Lameiro porque ha sido beneficiario de una de estas aportaciones de la Xunta, por 250.000 euros, con la que pudo rehabilitar cinco viviendas. La conselleira subrayó que en esta nueva convocatoria la cuantía de las ayudas se incrementa en un 30%, de modo que el importe máximo que se concederá para cada vivienda pasa de los 50.000 a los 65.000 euros. El importe de la ayuda podrá alcanzar el 95% del coste de la rehabilitación, sin superar la cuantía máxima.

Además, en el caso de que la vivienda se encuentre en un área Rexurbe, en las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) de los Caminos de Santiago y Ribeira Sacra o en un centro histórico declarado, el máximo alcanza los 68.000 euros.

La conselleira destacó que, además, también como novedad, las viviendas resultantes, que se destinarán a alquiler asequible, tendrán calificación pública permanente. Allegue indicó que las aportaciones «se enmarcan en el compromiso de la Xunta para seguir poniendo a disposición vivienda a través, entre otras medidas, de los programas de rehabilitación, que permiten no solo darle una nueva oportunidad a viejas viviendas, sino que al mismo tiempo incrementamos la oferta de hogares en nuestra Comunidad».

La Xunta recordó que desde el inicio de la actual legislatura, ya concedió a través de esta línea ayudas para rehabilitar 66 viviendas por un importe de 3,12 millones, y explica que tras la convocatoria de las bases publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia, los concellos podrán solicitar estas ayudas a partir del día 23 de este mes de enero (desde las 9.00 horas) hasta el 3 de julio o hasta que se agote el crédito presupuestario.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, a través de esta línea se consideran subvencionables la ejecución de obras de rehabilitación y/o ampliación de edificaciones y viviendas de titularidad municipal, así como las dirigidas al cambio de uso de edificaciones para su destino a vivienda. En las actuaciones de rehabilitación, se entienden incluidas las de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética de las viviendas, así como las actuaciones para la medición y la ejecución de obras que eviten la entrada del gas radón o la adopción de medidas que garanticen su eliminación.