Comienzan las fiestas de Arra con París de Noia y Satélites

R. P.

Sanxenxo

Arra se prepara para vivir dos días de una intensa programación festiva, organizada por la Asociación Cultural San Cayetano de Arra en colaboración con el Concello de Sanxenxo. Hoy las 9 horas una salva de bombas anunciará el inicio de los festejos en honor al patrón San Amaro. A continuación, comenzará la alborada a cargo del grupo Os do Barro. A las 11 horas se oficiará una misa en honor a San Amaro y a las 13 horas tendrá lugar la misa cantada con procesión. A partir de las 20.30 horas se celebrará la verbena con las orquestas París de Noia y Los Satélites. Durante la verbena se sortearán 200 euros. El viernes, la jornada estará dedicada a San Marzal que dará inicio con la alborada del grupo Os do Barro. A las 13 horas, se celebrará la misa seguida de procesión. Finalizados los actos litúrgicos, se llevará a cabo la tradicional subasta de ofrendas donados por los vecinos. A las 21 horas será la verbena con las orquestas Olympus y Marbella. Se hará el sorteo de 300 euros.

