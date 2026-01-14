El valor del traje popular gallego

La asociación cultural Polavila celebró el segundo de sus talleres en la semana previa a la gran Romaría de San Sebastián que preparan para este sábado. Desde las 17.00 hasta las 19.30 horas, Ana Nogareda llevó a cabo durante la jornada de ayer un obradoiro, que contó con la asistencia de una veintena de participantes, sobre el traje popular gallego, tan característico en este tipo de celebraciones.

Al igual que el realizado el lunes y como sucederá con el taller de hoy y el de mañana, las actividades se desarrollaron en la Casa da Luz. Ubicación que acogerá todos los proyectos precedentes al día marcado en rojo en el calendario de los amantes del folclore pontevedrés, este sábado.

Además, el viernes también se transportará el taller al Mercado de Abastos, ya que, al tratarse de una jornada de formación de baile tradicional gallego, dirigida por Xandre Outeiro, el espacio necesario para llevar a cabo la actividad, «se quedará pequeño en la Casa da Luz», como anunciaban desde la organización de estas celebraciones hace unos días en la presentación del evento.

Afirmaron que Pontevedra «sigue siendo una ciudad que vive el folclore», por lo que esperan que el sábado todos los pontevedreses salgan a las calles vestidos con sus trajes populares para participar en el pasacalles «Orgullo Gaiteiro», que saldrá desde la plaza de España a partir de las 12.00 horas.

Tras una hora de ruta, bailes y música, los participantes llegarán al Mercado de Abastos, donde Maruxa dos Rosales realizará el pregón de la fiesta que se celebrará durante el resto de la jornada.

El itinerario para la tarde comprende una sesión vermú acompañada de la charanga a cargo de la propia asociación, y varios conciertos consecutivos a lo largo de la tarde para amenizar el certamen.

Para las 18.00 horas se espera uno de los momentos más destacados de la celebración: la muestra de folclore de Donaire, la asociación coruñesa que lleva desde principios de siglo poniendo en valor la tradición, la música y el baile tradicional de la comunidad.