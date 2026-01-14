El temporal y el «paro» marinero vacían el mercado

Casi como en tiempos de la pandemia, el Mercado de Abastos de Pontevedra abrió sus puertas ayer con unas existencias de pescado y marisco que rozaban el mínimo. Muy pocos puestos tenían mercancía a la venta, y dentro de ese grupo minoritario, solamente dos puestos contaban con productos del mar suficientes para afrontar la faena habitual de un día de semana.

El puesto con mercancía, muy codiciado. | G.S

El mal tiempo en el mar, con la alerta naranja presente en la costa de la provincia con vientos de más de noventa kilómetros por hora y olas de cinco metros o más, y el «paro» del lunes de los pescadores que viven del mar ante las nuevas aplicaciones del Reglamento de Control de la Pesca en capturas y llegadas a puerto para las embarcaciones iguales o superiores a doce metros de eslora, son las razones de las bandejas relucientes y vacías en el mercado municipal. «La verdad es que nosotros no notamos especial diferencia si es por las huelgas o por el temporal. Hoy pocos o casi ningún barco salieron a pescar por el oleaje, las tormentas y las protestas», exponía el responsable de una pescadería de la Plaza de Abastos.

El Mercado de Abastos de Pontevedra, desde las alturas y semivacío. | Gustavo Santos

Acerca de las inclemencias meteorológicas, la Xunta activó desde el fin de semana la alerta naranja por temporal costero en el litoral de Pontevedra y A Coruña, informando de la situación a los concellos afectados y a Protección Civil. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el episodio dejó vientos del sur-suroeste de fuerza ocho y mar del suroeste con olas de hasta cinco metros, lo que pone en riesgo más que evidente a los pescadores que salen a primera hora al mar. Esta práctica, aunque se haya unido con las protestas por las normativas europeas inasumibles, es bastante común en los casos de temporales extremos, sin embargo, su impacto no suele verse de forma tan manifiesta como ayer en los diferentes estantes del mercado.

La problemática de las nuevas normas de actuación en pesca y captura, las cuales entraron en vigor el pasado 10 de enero y afectaron a más de un millar de embarcaciones de toda la autonomía, llevó a que muchos profesionales del mar no salieran a capturar a modo de protesta multitudinaria. El repertorio de medidas que enfadan al sector piscícola está integrado por algunas como la anotación kilo por kilo de cada especie capturada durante la propia travesía, las cuatro horas de antelación obligatorias para avisar de la llegada a puerto o las ocho comunicaciones durante el día. Estas iniciativas, lejos de ser un beneficio para los trabajadores, es un incordio y denotan que las reformas están impuestas por responsables que desconocen como es la jornada y trabajo real de los marineros en la pesca.

Este mismo lunes cientos de marineros se echaron a la calle en diferentes lugares del litoral de toda la provincia en aras de cambios al respecto, que, de momento, no existen rastros ni indicios de ello. El acercamiento más cercano, y en el que deposita la comunidad sus esperanzas, es la reunión del próximo 22 de enero de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.