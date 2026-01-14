Resuelto un vertido de aguas en Moraña
La Consellería de Medio Ambiente, a través de Augas de Galicia, ha eliminado un punto vertido irregular de aguas residuales en un afluente del río Agra, en Corrigatos (Moraña). El vertido fue detectado por el Programa de Control de Vertidos, que avisó al Concello. Tras corregirse las deficiencias, una nueva inspección confirmó la solución del problema.
