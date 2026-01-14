Pontevedra alcanza ya los cien alquileres al mes pese a subir los precios un 85% en una década

El mercado del alquiler de viviendas se ha afianzado en los dos últimos años en la ciudad de Pontevedra, un periodo en el que por vez primera se superaron los 1.200 contratos cada año, una media mensual por encima del centenar. Este aumento llega con los precios disparados, al cerrarse 2025 con una cuota mensual media de 667 euros, según los datos, cerrados a diciembre pasado, del Observatorio da Vivenda de Galicia.

En concreto, 2025 se cerró con 1.230 contratos, la segunda ciudad gallega con menos actividad en este apartado, solo por delante de Ferrol. En 2024 fueron 1.364 fianzas en total. De este modo, el mercado del alquiler en más utilizado en otras ciudades, pero el precio a orillas del Lérez es el tercero más caro de las siete urbes. Con 667 euros al mes, solo está por detrás de A Coruña (731) y Vigo (697), según el mismo observatorio. La cuota actual es un 85% más alta que la media de hace una década, ya que en 2015 se situaba en poco más de 360 euros mensuales. Ese año apenas se pasó de 980 contratos en total.

A Coruña rondó el pasado año los 5.600 contratos, por los algo más de 5.000 de Vigo. Santiago se sitúa, como es habitual en tercer lugar con 3.000 alquileres y Ourense sumó 2.100 más, frente a los 1.850 de Lugo.

El pasado año, el mes con más actividad contractual fue septiembre, con 132 firmas. Es una época habitual para esta actividad, con el inicio del curso universitario, cuando numerosos estudiantes alquilar un piso para pasar el curso. En ese mes el precio medio se situó en 680 euros mensuales, por encima de la media de todo el año. No obstante, la cuota más alta se alcanzó en noviembre, con 716 euros. En la otra cara de la moneda aparece enero, con poco más de 608 euros mensuales, mientras que el mes con menos contratos fue abril con apenas 71.

Las cuotas oscilan de modo notable en función de la ubicación. Así, se alcanza una media de 720 euros al mes en el corazón urbano, como Benito Corbal, Sagasta o la plaza de San José. Este ámbito es el segundo de la ciudad con mayor número de contratos el pasado año, con 248, solo por detrás de los 288 firmados en el espacio formado por los barrios del centro histórico, Colón, San Antoniño o A Seca, donde el precio medio se situó en algo menos de 700 euros. En todo caso, el importe medio se mueve en una horquilla más amplia y no es raro encontrar pisos en alquiler en el centro de Pontevedra que alcanzan los 900 euros o incluso más. En el otro extremo, en cuanto a precios, se sitúa la zona de Ponte Sampaio, con 355 euros mensuales, o Estribela, que ronda los 450 euros.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y Pontevedra no es ajena a este fenómeno. En plena escalada de precios, cada vez es más difícil adquirir una vivienda, por lo que la modalidad del alquiler cobra paulatinamente más fuerza pese a que las cuotas también crecen de manera progresiva. En 2015 en la ciudad de Pontevedra eran apenas 3.800 familias las que vivían de alquiler, el 12% de total, mientras que otras 8.500 (el 26%) pagaban una hipoteca. Una década después, el panorama es muy diferente. El último informe sobre los hogares gallegos que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE) revela que ya son 7.400 las familias pontevedresas que viven de alquiler, el doble que diez años atrás, lo que supone el 23% de todos los hogares.

Durante 2025, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda se ha consolidado como el principal problema en España, y el alquiler se ha visto afectado por la presión de los pisos turísticos, que ha reducido la oferta de inmuebles para su arrendamiento todo el año y, además, ha disparado los precios. Según el IGE, el gasto medio mensual de alquiler en Pontevedra se situó en 2024 (último año que analiza el instituto) en los 448 euros, algo por debajo de los 472 de 2023, pero muy lejos de los 313 de 2026, por ejemplo. Es una cifra más elevada que el gasto medio de una hipoteca, de 418 euros al mes.

Un 38% de las familias admite que llega con dificultades a final de mes

Un estudio publicado en diciembre pasado por el Instituto Galego de Estatística señalaba que la renta media por hogar en 2024 superó por vez primera los 3.000 euros. En concreto con 3.035, un aumento del 6% con respecto a los 2.867 euros del año anterior. Esta cifra sitúa a la urbe del Lérez como la tercera de Galicia con la renta más alta, por detrás de los 3.267 euros de Santiago y los 3.153 de Vigo. En Lugo se sitúa en los 2.940 euros, en los 2.887 en A Coruña, en Ourense en 2.846 y en 2.676 en Ferrol.

En Pontevedra, los 3.035 suponen un aumento de más de 30% con respecto a la cifra de 2017, que era de unos 2.300 euros. Con un total de 32.500 hogares contabilizados por el IGE en Pontevedra, cada uno de ellos con algo más de 2,5 miembros de media, el aumento de la renta explica que apenas el 38% de la población (unas 20.000 familias) admita que llega con dificultades a final de mes. En 2017 se superaba con creces el 50% y llegaba al 45 en 2018. Según el instituto gallego, es Ferrol la ciudad con más problemas en este sentido, toda vez que también es la urbe con la renta más baja, ya que el 50% de los hogares llega con dificultades a fin de mes. En cambio, en mucha mejor situación que Pontevedra se sitúan Lugo, Ourense y Vigo. Los problemas llegan al 29% en el primer caso, al 34% en la ciudad de As Burgas y en la olívica. Santiago aparece con un 40% de familias en apuros y llega al 542% en A Coruña.