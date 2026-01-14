Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muestra fotográfica del siglo XIX en el Museo

La Diputación de Pontevedra inicia mañana las visitas guiadas a la exposición «Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX», abierta hasta el 5 de abril en el Museo. Habrá dos visitas semanales con reserva previa. La exposición reúne unas 300 fotografías originales del siglo XIX y actividades complementarias.

