Muestra fotográfica del siglo XIX en el Museo
La Diputación de Pontevedra inicia mañana las visitas guiadas a la exposición «Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX», abierta hasta el 5 de abril en el Museo. Habrá dos visitas semanales con reserva previa. La exposición reúne unas 300 fotografías originales del siglo XIX y actividades complementarias.
