La mejora de la travesía Francisco Asorey permitiría permeabilizar el campus

El concelleiro de Mobilidade, César Mosquera, avanzó algunos detalles de la reunión técnica celebrada el pasado lunes para perfilar el proyecto de integración urbana del tramo de la N-550 entre Pasarón y la carretera de Alba. Apunta que el vial que discurre bajo la avenida de Compostela —la travesía de Francisco Asorey— «no figura en el plan urbanístico ni tiene una rasante establecida», un punto que, de partida, considera favorable, ya que «da margen para suprimirlo o ampliarlo y hacer algo en condiciones», afirmó. El gobierno local insiste en que se trata de una actuación de largo recorrido cuyo propósito principal es «mejorar la permeabilidad del campus», concebido en su momento con una lógica más propia de polígono industrial y con un único acceso. Mosquera volvió a calificar el estado actual de la travesía como «un desastre» y señaló que habrá que «cubrirla o ensancharla». Surgieron varias propuestas y la urbanización del entorno, con edificaciones de bajo y tres plantas, podría incluso abrir la puerta a una residencia de estudiantes, de la que carece el campus.