Los médicos repiten huelga: «Siempre se nos pide otro esfuerzo, pero no se puede seguir así»
El paro de facultativos volvió a reclamar un estatuto propio al Ministerio de Sanidad y al Sergas que «cumpla sus compromisos» con la Atención Primaria
La habitual guerra de cifras va del 30% al 80% en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés
Los médicos del área sanitaria de Ponteveda y O Salnés volvieron a secundar la huelga convocada este miércoles por los sindicatos Simega y O’Mega en Galicia por un estatuto marco propio y la recuperación de la calidad asistencial, un paro que continuará durante la jornada de mañana jueves.
Facultativos se concentraron a mediodía ante la entrada del Hospital Provincial, en donde tomó la palabra Enrique Marra-López, médico de Urgencias y portavoz de Simega: «Afrontamos esta jornada con la esperanza de que, por fin, tengamos un estatuto propio para médicos y facultativos. Ese es el objetivo principal de esta huelga y de lo que venga después».
«Llevamos meses con esto. Empezamos a principios del año pasado y, como solemos decir, el Ministerio ha despertado al monstruo, y ahora el movimiento va a seguir hasta el final. Presente el anteproyecto de ley o no lo presente, lo que queremos es claro: un estatuto marco específico para médicos y facultativos, sí o no», resumió.
«Hoy lo escenificamos aquí en Galicia con los dos sindicatos médicos gallegos, pero esto ocurre también en otras comunidades autónomas porque formamos parte, a nivel nacional, de la agrupación de Apemyf, y también se suman otros sindicatos —por ejemplo, en Asturias— que están hoy mismo en huelga», añadió.
Acuerdos pendientes
Pero los médicos también tienen reivindicaciones en Galicia para el Servizo Galego de Saúde. «La reivindicación principal es el estatuto, pero seguimos poniendo el foco en asuntos pendientes de huelgas anteriores», apuntó Marra-López.
Respecto a la huelga del pasado 26 de noviembre, centrada en Atención Primaria, indicó que se habían alcanzado acuerdos con el Sergas «y lo que exigimos es que se implanten completamente». Concretamente, piden que el plan de voluntariedad empiece a funcionar «sin falta» a partir del 31 de marzo. «Ayer mismo estuvimos reunidos con ellos, y por eso lo mantenemos como uno de los objetivos: porque si no se ejecuta, seguiremos presionando», advirtió.
El segundo gran tema pendiente con el gobierno autonómico es el acuerdo de funcionamiento de las Urgencias hospitalarias. «Es un acuerdo que data de 2006, está claramente desactualizado y en precario: no se ha revisado como toca, no ha habido continuidad de reuniones, y aunque ya existen preacuerdos a nivel sindical, lo que queremos es que, de una vez, se materialice», afirmó el médico.
«Parece que, como tantas veces, hay problemas con Facenda por actualizaciones que vienen arrastrándose desde la huelga del 23. Ojalá se desbloquee pronto, porque las Urgencias hospitalarias ahora mismo están cargando con lo peor del sistema: con la falta de médicos en Atención Primaria, mucha gente acaba viniendo a urgencias; y además estamos en pleno invierno, con gripes y otras infecciones, y los servicios están sobresaturados», se lamentó.
En este sentido, dijo que «siempre se nos pide un esfuerzo más; los médicos lo hacemos, pero no puede seguir así».
A preguntas de los periodistas, reconoció que en días de huelga, las Urgencias se sobrecargan todavía más: «Lo sabemos y lo sufren los compañeros».
Seguimiento
Respecto al seguimiento de la huelga, consideró que «sí, creo que lo hay, pero esto es una carrera de fondo, y es importante que los compañeros lo entiendan: esto no se consigue de hoy para mañana».
Como es habitual, las cifras varían en función de la fuente. Según el Sergas, fue del 29,33% por la mañana, la franja de más actividad, en los hospitales de Pontevedra y del 25,32% en el de O Salnés, mientras que en Atención Primaria fue del 7,28% en toda el área sanitaria. Por el contrario, según Simega, la jornada tuvo un «éxito rotundo» y en el caso del Complexo Hospitalario de Pontevedra el seguimiento fue del 80%, uno de los más elevados de Galicia.
El 20% de los pacientes que acuden a Urgencias de Montecelo terminan ingresados estos días
El impacto de la gripe y los virus respiratorios en el área sanitaria registra una tendencia de ligera mejoría, según informó el gerente, José Flores. «Estamos hablando todavía de números anormalmente altos para otros años en estas épocas y que el porcentaje de ingresos hospitalarios a causa de estos virus sigue siendo también muy alto por encima de ese 20%, lo cual impacta mucho sobre la capacidad hospitalaria de nuestros centros a nivel de las camas de hospitalización convencional», resumió.
Destacó el «compromiso por parte de todo el personal, y no solo el personal asistencial, sino tanto el personal de limpieza, de lencería, de cocina...»
Recordó que el plan de invierno está totalmente desplegado con todas las áreas de expansión en ese nivel cuatro, «en el que seguimos estando». «Esas áreas de expansión que prácticamente en ningún día son necesarias utilizarlas, o en algún caso alguna de ellas de forma residual, pero que siguen estando a disposición y así lo vamos a mantener durante toda esta semana a ver que pasa», dijo José Flores.
De nuevo, recordó a la población «el uso responsable de los recursos», de manera que, sobre todo, la gente joven con síntomas respiratorios por infección respiratoria y que no tenga patologías crónicas y que pueda desplazarse y acudir a sus centros de Atención Primaria, lo haga, para evitar que los servicios de Urgencias hospitalarias puedan ocuparse «de esos pacientes más graves o esos pacientes que necesitan tratamiento hospitalario o incluso un ingreso».
