Exposición sobre la emigración en Cuntis

El Concello de Cuntis y Afundación inauguran hoy la exposición «Nós tamén fomos emigrantes», con 40 fotografías de la Agencia EFE sobre la emigración española y gallega del siglo XX. Podrá visitarse hasta el 14 de febrero en la Casa de la Cultura Roberto Blanco Torres, dentro del proyecto cultural «Corrente cultural».

