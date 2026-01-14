Detenido un varón por obtener imágenes de mujeres de forma ilícita en Pontevedra

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Pontevedra a un varón que grababa con su teléfono imágenes de partes íntimas a mujeres sin su consentimiento, en la vía pública en plena zona comercial. Se le atribuye su presunta participación en delitos contra la intimidad.

Los hechos sucedieron cuando agentes adscritos al grupo de prevención de la delincuencia que realizaban labores propias de su cargo en plena zona comercial, con motivo del dispositivo de rebajas, detectaron la presencia de un individuo en actitud sospechosa.

Este varón, que portaba una bolsa de plástico, permanecía en actitud vigilante y cada vez que pasaba por su lado una mujer con falda corta, se colocaba tras ella y la seguía durante unos metros, muy pegado y acercando la bolsa a la altura de las nalgas.

Los agentes observaron que repetía este modus operandi varias veces, por lo que iniciaron una vigilancia discreta, comprobando que entraba y salía de tiendas utilizando el mismo procedimiento e incluso detectaron cómo se dirigía a un vehículo aparcado en la zona y se ponía alguna prenda diferente para tratar de pasar desapercibido.

Los agentes lo identificaron y le intervinieron la bolsa preparada, donde aún llevaba el teléfono móvil grabando, por lo que fue detenido por un delito contra la intimidad y trasladado a dependencias de la Comisaría Provincial de Pontevedra.