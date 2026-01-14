Un curso de la UNED para utilizar la IA

La UNED en Pontevedra organiza el curso online «Introducción a la Inteligencia Artificial cotidiana» desde ayer hasta mañana con 0,5 créditos ECTS. Dirigido por María Jesús Taboada y coordinado por Rafael Cotelo, contará con expertos del ámbito tecnológico y empresarial. Busca explicar qué es la IA y su uso práctico, crítico y ético en la vida cotidiana.