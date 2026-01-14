El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas

El primer residente llegó en octubre pasado y menos de cuatro meses después ya son más de cien los usuarios de la residencia de la tercera edad de A Eiriña, que financió la Fundación Amancio Ortega y que gestiona la Xunta, que insiste en que se trata de un centro público, si bien adjudicado a una empresa para su funcionamiento. Los restantes usuarios, hasta cubrir las 120 plazas totales, llegarán a lo largo de este mes. Todas están ya adjudicadas.

Usuarios de la residencia / Gustavo Santos

Así se puso de manifiesto en la visita que la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, realizó ayer a las instalaciones, que, según indicó «ya se encuentran a pleno rendimiento».

En la visita, en la que estuvo acompañada por el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, la conselleira pudo conversar con el primer residente de este centro, Enrique Pereira, vecino de Salcedo de 81 años, al que ya había tenido oportunidad de recibir en el mes de octubre.

Fabiola García destacó que el centro de A Eiriña, que cuenta con 120 plazas públicas, supuso una inversión de más de 26 millones de euros, que permitió dotarlo de las notables instalaciones. La Xunta dispone de otra residencia pública en la ciudad, en el barrio de Campolongo, recién remodelada y modernizada, y que será visitada por la conselleira en breve, a modo de inauguración.

Hizo hincapié en que la puesta en marcha de la residencia permitió la creación de más de un centenar de puestos de trabajo directos en el ámbito de los cuidados. En este sentido, puso en valor «el imprescindible trabajo diario de todo el personal de la residencia y de su dirección».

Tras recorrer las instalaciones de A Eiriña, la conselleira reiteró el agradecimiento de la Xunta a la Fundación Amancio Ortega «por su implicación y compromiso en el ámbito social, con la inversión de más de 180 millones de euros en la construcción de siete residencias en Galicia (una en cada ciudad), que suponen la creación de 900 plazas públicas y más de 800 empleos directos».