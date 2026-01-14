El área sanitaria atendió 7.000 urgencias en la semana de mayor impacto de la gripe

Los dispositivos asistenciales hospitalarios y de Atención Primaria del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés asumieron 6.863 urgencias entre los pasados 5 y 11 de enero en pleno aumento estacional de las infecciones respiratorias propias del invierno.

En cuando a las urgencias hospitalarias en Pontevedra, los hospitales Montecelo y Provincial atendieron entre el lunes 5 y el domingo 11 un volumen elevado de pacientes. Se asumieron 263 atenciones el lunes 5; 225 el martes 6; 277 urgencias el miércoles 7 y 253 el jueves. La presión asistencial se mantuvo elevada durante el fin de semana, con 276 urgencias atendidas el viernes; 240 el sábado y 193 el domingo, sumando un total de 1.727 atenciones en este período. Por su parte, el Hospital do Salnés atendió 983 urgencias en el mismo periodo.

En Atención Primaria, los nueve Puntos de Atención Continuada del área sanitaria atendieron esos días 4.153 asistencias. En el distrito de Pontevedra, los PAC asumieron 2.013 atenciones, destacando el de A Parda, con 896 pacientes; seguido de Marín con 394; Caldas atendió 412; Bueu, 218 urgencias y Cerdedo-Cotobade 93 asistencias. En el distrito de O Salnés, los PAC registraron 2.140 atenciones, 312 de ellas en Baltar-Sanxenxo.

Desde la gerencia del área se destaca que la «actividad asistencial se desarrolló con normalidad gracias a la planificación de los dispositivos, a la coordinación entre los distintos niveles asistenciales y al compromiso de los profesionales sanitarios». Se insiste en «la importancia de hacer un uso responsable de los servicios de Urgencias, recurriendo a los recursos asistenciales más adecuados según la gravedad del proceso, para garantizar una atención eficaz y de calidad para toda la población».