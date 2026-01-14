Un accidente en Barro con cuatro implicados altera la circulación en la AP-9
El siniestro, registrado a la altura del kilómetro 122 en la parroquia de Portela, se saldó con un herido leve trasladado al hospital
Un accidente de tráfico en el que se vieron implicados cuatro vehículos provocó complicaciones en la circulación en la mañana de este miércoles en la autopista AP-9, a la altura del kilómetro 122, en su paso por la parroquia de Portela, en el concello de Barro.
Según informó el 112 Galicia, la central de emergencias tuvo constancia del suceso a las 08:35 horas, tras recibir la llamada de un particular. El alertante indicó que un turismo había colisionado contra un camión y que, a raíz del impacto, el coche fue chocando contra otros vehículos, lo que estaba generando problemas de tráfico en la zona.
Desde la sala de operaciones del 112 se activó de inmediato a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Vilagarcía y al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.Finalmente, se confirmó que en el siniestro se vieron implicados dos turismos, una furgoneta y un camión.
El accidente afectó a uno de los carriles de circulación y, como consecuencia, una persona resultó herida leve y fue trasladada al centro hospitalario de referencia.
- Alertan sobre el «timo del aviso del banco» tras estafar 20.000 euros a un septuagenario de Sanxenxo
- Un funcionario de Marín sumó «1.405 horas extras» en 2025
- El Gran Montecelo, la variante de Alba y el nudo de Bomberos, tampoco este 2026
- El gobierno de Marín atribuye a un error tipográfico las 1.405 horas extras de un funcionario denunciadas por el PSOE: son 140,5
- El TSXG avala, diez años después, un derribo en Lourizán decretado en 2016
- Veinte pontevedreses podrán vivir la ceremonia de los Premios Feroz desde dentro
- La ampliación de la vía de A Lanzada modifica la PO-308 y regenera 40 hectáreas de Red Natura
- Vuelve el carril único en la obra de A Barca con anuncios de sanciones a los infractores