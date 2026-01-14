Un accidente en Barro con cuatro implicados altera la circulación en la AP-9

Un accidente de tráfico en el que se vieron implicados cuatro vehículos provocó complicaciones en la circulación en la mañana de este miércoles en la autopista AP-9, a la altura del kilómetro 122, en su paso por la parroquia de Portela, en el concello de Barro.

Según informó el 112 Galicia, la central de emergencias tuvo constancia del suceso a las 08:35 horas, tras recibir la llamada de un particular. El alertante indicó que un turismo había colisionado contra un camión y que, a raíz del impacto, el coche fue chocando contra otros vehículos, lo que estaba generando problemas de tráfico en la zona.

Desde la sala de operaciones del 112 se activó de inmediato a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Vilagarcía y al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.Finalmente, se confirmó que en el siniestro se vieron implicados dos turismos, una furgoneta y un camión.

El accidente afectó a uno de los carriles de circulación y, como consecuencia, una persona resultó herida leve y fue trasladada al centro hospitalario de referencia.