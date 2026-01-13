La Xunta expone al público la futura senda peatonal de la PO-221

El Consello de la Xunta aprobó ayer provisionalmente el proyecto para ejecutar una senda peatonal y ciclista en la carretera autonómica PO-221, entre Alende y A Espedregueira, en Moraña. La inversión, que incluye el pago de las 28 fincas necesarias para ejecutar las obras, rondará los 380.000 euros. La intervención consiste en la ejecución de una senda mixta en la PO-221, que permita realizar a lo largo de la vía, un itinerario para los peatones y ciclistas desde el núcleo de Alende (punto kilométrico 6,260) hasta la intersección con la carretera provincial EP-0018 (Xeve–Amil–A Espedregueira), en el núcleo de A Espedregueira (kilómetro 6,800).

En concreto, la senda se proyecta por la margen derecha de la carretera, con una longitud aproximada de algo más de medio kilómetro, y contará con una anchura de la zona mixta de 2,02 metros. Además, en el espacio entre el nuevo itinerario y la carretera se prevé aprovechar el espacio para disponer el alcantarillado a lo largo de la PO-221. En la intervención propuesta se dispondrá también de una franja de seguridad entre los puntos kilométricos 6,360 y 6,700, aprovechando el espacio existente entre la senda y el límite de la plataforma actual de la PO-221.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas prevé someter este proyecto a información pública, a los efectos expropiatorios, en las próximas semanas. El plazo de presentación de aportaciones es de un mes. La previsión es poder aprobar el proyecto en el primero trimestre de 2026, realizar la convocatoria de levantamiento de actas previas de las expropiaciones, y a continuación supervisar y aprobar el proyecto constructivo y posterior licitación de las obras. Las actuaciones contarán con financiación íntegramente autonómica. El plazo de ejecución de las obras es de nueve meses.