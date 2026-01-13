Viento y olas en la alerta naranja en la costa pontevedresa
Rachas de viento de más de 90 kilómetros y olas de al menos cinco metros llevaron a la Xunta a activar la alerta naranja por temporal costero en el litoral pontevedrés con el fin de «garantizar la seguridad de los bienes y personas». La flota amarrada, ya prevista de antemano por la protesta del sector en Cambados y fuerte oleaje en la costa fueron algunas consecuencias de un temporal que activó a los servicios de emergencias y se acordó la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los municipios afectados.
- Alertan sobre el «timo del aviso del banco» tras estafar 20.000 euros a un septuagenario de Sanxenxo
- Un funcionario de Marín sumó «1.405 horas extras» en 2025
- De cine (Gónviz) a centro sanitario privado
- El Coche de Punto, con 2.500 viajes el año pasado, estudia ampliar horarios
- Baile para liberarse hasta con bastón
- Muere el pontevedrés Sabino Martínez, histórico del movimiento vecinal en San Roque
- La misteriosa desaparición de la placa de Castelao en la Praza de España de Pontevedra
- El Gran Montecelo, la variante de Alba y el nudo de Bomberos, tampoco este 2026