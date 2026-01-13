Rachas de viento de más de 90 kilómetros y olas de al menos cinco metros llevaron a la Xunta a activar la alerta naranja por temporal costero en el litoral pontevedrés con el fin de «garantizar la seguridad de los bienes y personas». La flota amarrada, ya prevista de antemano por la protesta del sector en Cambados y fuerte oleaje en la costa fueron algunas consecuencias de un temporal que activó a los servicios de emergencias y se acordó la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los municipios afectados.

Viento y olas en la alerta naranja en la costa pontevedresa | GUSTAVO SANTOS