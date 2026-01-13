El rastrillo de la AECC abandonará la Boa Vila

El Rastrillo Solidario de la Asociación Española Contra el Cáncer se despedirá de la ciudad este viernes. Abierto desde noviembre vende artículos donados y destina la recaudación a apoyar a pacientes, familias e investigación oncológica. Abrirá hasta el último día en su horario habitual de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30