La Sede Afundación Pontevedra se convirtió durante la mañana de ayer en una pequeña fiesta escolar. Con dos pases, el primero a las 10.00 y el segundo a las 12.00 horas, se reunieron cerca de 1.130 estudiantes de una docena de centros educativos de la ciudad y de municipios del entorno para asistir a «The European Odyssey», una propuesta de On Stage Company pensada para el alumnado de 1.º a 4.º de la ESO.

La dimensión de la convocatoria hizo que el teatro se mostrase a rebosar, con las butacas ocupadas de principio a fin, mostrando la imagen de una función con público de sobra.

Esa respuesta masiva —con entradas organizadas por grupos escolares— subraya el tirón de una fórmula que combina artes escénicas, idioma e interacción como herramientas de aprendizaje.

La actividad se apoya en el teatro participativo para enseñar inglés «de manera útil, práctica y divertida», tal y como adelantaban en la propia programación.

El planteamiento es rompedor. El idioma se trabaja de una forma totalmente distinta a la del aula y en un contexto de juego, con situaciones en las que «la comprensión oral y la reacción rápida forman parte de la experiencia», señalan.

La propuesta se articuló, además, con un ritmo ágil y una historia de viajes que funcionó como gancho inmediato para el público más exigente: los niños.

Los pupitres se trasladan al teatro

La trama arranca en el final de curso de un grupo de estudiantes de secundaria de un instituto americano que, con un profesor tan singular como insistente, emprenden un viaje por Europa.

Nada sale como estaba previsto. Tras perder a su guía, los personajes se ven obligados a sortear situaciones disparatadas para recuperar sus maletas. Así, el recorrido se convierte en una sucesión de equívocos culturales y referencias a mitologías clásicas.

Se trata de una mezcla que busca mantener la atención y, al mismo tiempo, introducir vocabulario y estructuras del idioma en un entorno narrativo reconocible y más atractivo para los jóvenes.

Más allá del argumento de la obra, que fue muy bien recibido por los asistentes, el valor de la propuesta está en el método. El teatro, cuando se formula como experiencia interactiva, «obliga al espectador a estar dentro de la escena: escuchar, interpretar, anticipar y responder», explican desde la organización del evento.

En el caso de una actividad en inglés, esa dinámica desplaza el foco del error a la comunicación, una idea clave cuando se trata de alumnado de secundaria.

Afundación sitúa las artes escénicas como uno de los pilares de su programación para los escolares. La entidad incide en competencias transversales como «el talento, la autonomía, la creatividad, la autoestima, la solidaridad o el trabajo en equipo», y, además, defiende el escenario como «un espacio especialmente útil para entrenar la capacidad de observación, facilitar el diálogo y promover la reflexión», argumentan.

La jornada de ayer en la ciudad volvió a poner de manifiesto ese interés. El teatro más allá del ocio, como recurso didáctico con capacidad de convocatoria. Y, a juzgar por la imagen del auditorio, la combinación de inglés y escena sigue funcionando como alternativa lejos del pupitre.