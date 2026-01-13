El PSOE de Pontevedra pide una calle para Pablo Iglesias Posse en el centenario de su fallecimiento

El PSOE de Pontevedra ha planteado al Concello que restaure su nombre en el callejero municipal de Pontevedra a Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y de la UGT. La iniciativa se produce en el 175 aniversario del nacimiento (18 de octubre de 1850) y en el centenario del fallecimiento (9 de diciembre de 1925).

El portavoz socialista municipal, Iván Puente, considera que la "recuperación de la figura de Pablo Iglesias en el callejero supondría un ejercicio de reparación, justicia, reconocimiento y agradecimiento público a la lucha de un gallego imprescindible para entender la historia política y democrática de España".

Añade que "las adversidades que Iglesias atravesó durante una infancia marcada por la pobreza y por su paso por un hospicio de Madrid forjarían al líder obrero, que llegaría a ser uno de los gallegos más influyentes no solo de la historia política, democrática y sindical de España, considerado por todo ello el padre del socialismo y del movimiento obrero democrático en nuestro país, sino también reconocido en el ámbito internacional, siendo uno de los firmantes de la convocatoria al congreso constituyente de la II Internacional (París, 1889)".

Para Iván Puentes, "la importancia trascendental de su figura queda patente, además de en la multitud de eventos que protagonizó en vida, también en la multitudinaria despedida y honores que recibió con motivo de su fallecimiento, el 9 de diciembre de 1925, hace ahora cien años, siendo arropado por miles personas llegadas de todos los puntos de España que velaron su cuerpo durante varios días".

Subraya "los monumentos y su nombre en calles y en diversos espacios públicos de ciudades y pueblos de España", pero "la inmensa mayoría fueron eliminados tras el golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura franquista, que en su intento por falsear la historia de España, pretendió borrar también el extraordinario legado social y político de Pablo Iglesias".

Puentes afirma que "ese fue el caso de la ciudad de Pontevedra y su corporación municipal, que el 31 de julio de 1931, acordó aprobar el cambio de denominación de varias calles, entre ellas la de que la Plaza de San José se pasara a llamar Plaza de Pablo Iglesias Posse", cambio que sería ratificado por el gobernador civil, de tal manera que tanto las autoridades municipales como la provincial formalizaron esa modificación, que se hizo efectiva en los primeros meses de 1932. "La gestora municipal nombrada por los franquistas tras el golpe de estado de 1936 cambió de nuevo el nombre de esta plaza, que pasó a denominarse Plaza de Calvo Sotelo".

Añade el PSOE que "la plaza de San José recuperó su nombre anterior, pero Pontevedra perpetuó la decisión franquista de excluir a Pablo Iglesias de nuestro espacio público", por lo que considera que "las fechas de efemérides que celebramos en 2025 resultan especialmente apropiadas para que nuestro concello salve esa deuda histórica con uno de los padres de la política democrática de este país y le dé su nombre a una calle o espacio público".