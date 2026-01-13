Polo Correo do Vento y Fernando Pintos reconocidos con el premio Cidade de Pontevedra

El colectivo Polo Correo do Vento y Fernando Pintos han sido reconocidos en sus respectivas categorías por el Concello con la entrega del premio Cidade de Pontevedra. El primero consiste en un proyecto artístico comunicativo que brinda «calidad y creatividad de cara al público infantil pontevedrés», señaló el concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez. Este colectivo, fundado por Quique Mauricio y Carlos Taboada, fallecido en el 2025, al que también reconocen desde el gobierno local, de una forma «emocionante tras la pérdida de una referencia inmensa para la cultura gallega».

Fernando Pintos, expresidente de la Comunidad de Montes de Salcedo. / Gustavo Santos

Por su parte, Pintos, que dejó de ser presidente de la Comunidade de Montes de Salcedo hace apenas unos meses, ha sido galardonado «por ser un fiel defensor del patrimonio histórico, cultural y etnográfico de la parroquia», apunta Gómez, que añade que «siempre ha estado implicado en todo tipo de actividades». También destacan su espíritu colaborador con el Concello y aseguran que «si fuera por él, se habrían hecho todavía más cosas en Salcedo, va a otro ritmo».

La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el próximo martes 20 de enero, día de San Sebastián. Allí Polo Correo do Vento y Fernando Pintos relegarán a los galardonados de la última edición: el escritor Manel Loureiro en el personal, y a los servicios de dermatología y digestivo del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP).