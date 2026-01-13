Un plan de ayudas aspira a dinamizar el rural con la rehabilitación de viviendas

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunció este martes en Moraña un nuevo plan de ayudas centrado en la rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes, con aportaciones que pueden llegar a los 30.000 euros. Allegue destacó que esta iniciativa busca revitalizar estos concellos y «asentar de este modo población en el rural».

La conselleira destacó que la nueva línea se une a las medidas con las que el Gobierno gallego ayuda a los municipios de menor población «a garantizar el acceso a la vivienda» y está destinada tanto a la rehabilitación como a finalizar o ampliar viviendas en concellos de 5.000 habitantes. Se incluye asimismo la posibilidad de cambiar el uso locales vacíos en vivienda, para lo que el gobierno gallego ya había simplificado los trámites con la modificación normativa en vigor desde hace un año.

La Xunta destina un presupuesto bianual de 5 millones de euros, con fondos autonómicos, que podrán ser ampliados si el número de solicitudes excede la citada cuantía. «Es una ayuda que beneficiará a 203 municipios y quiero incidir en que los beneficiarios podrán recibir las ayudas antes de comenzar las obras», señaló Allegue.

En concreto, las aportaciones están dirigidas a propietarios o usufructuarios de viviendas o locales situados en estos territorios rurales, con el requisito de que la vivienda rehabilitada o resultante (por cambio de uso) debe destinarse a domicilio habitual y permanente, bien de su propietario o en alquiler durante un mínimo cinco años.

La Xunta destaca que «esta nueva línea es compatible con otras de la misma finalidad, tanto convocadas por otra consellería de la Xunta u otra administración, siempre y cuando la ayuda no supere el coste total de las actuaciones». En este sentido, Allegue incidió en que las aportaciones son compatibles con las de adquisición de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, de manera que por ejemplo, se puede adquirir una vivienda abandonada con esta subvención y reformarla con esta nueva ayuda que se convoca.

Por otra parte, en el caso concreto de las ayudas del programa Fogar Vivo, no serán compatibles con la ayuda de reforma, pero los propietarios sí podrán solicitar esta aportación para cubrir el seguro de impago de rentas o seguro multirriesgo en el hogar.

La ayuda cubrirá hasta el 75% de las obras, con un importe máximo de 30.000 euros, y las obras que se podrán acometer con estas aportaciones en el marco de la rehabilitación incluyen trabajos de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética. También las actuaciones para la medición y la ejecución de obras que eviten la entrada del gas radón o la adopción de medidas que garanticen su eliminación del interior de las viviendas.

Asimismo, en el coste total de las actuaciones subvencionables se pueden incluir los honorarios de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, y los gastos derivados de la tramitación administrativa. Y también los gastos derivados de impuestos, tasas y tributos, que estén debidamente justificados.

Tras la publicación de este martes en el Diario Oficial de Galicia de las bases de la convocatoria, el día 21 de este mes se abrirá el plazo de presentación de solicitudes, que finalizará el 1 de septiembre, o en el momento del agotamiento del crédito presupuestario.

Esta nueva línea de ayudas se une a otras medidas de la Xunta para impulsar este sector, como las aportaciones para adquisición de vivienda en concellos de menos de 10.000 habitantes (con mayor cuantía para los menores de 36 años), las ayudas para rehabilitar viviendas de titularidad municipal o para rehabilitar viviendas en Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) y para reformar viviendas ubicadas en el Camino de Santiago o en la Ribeira Sacra. Además, la Xunta puso en marcha ayudas para recuperar viviendas vacías (hasta 16.000 euros) a través del programa Fogar Vivo.