Obradoiro sobre la salud mental juvenil
La Diputación cierra el próximo lunes el plazo para inscribirse en el primer taller de Foco Xuventude, un programa para mejorar la capacitación del personal municipal que trabaja con jóvenes. El curso «Construyendo bienestar: estrategias en salud mental» será el 26 de enero (online) y 2 de febrero (presencial), con 30 plazas y diploma. Las inscripciones están disponibles en la web provincial.
