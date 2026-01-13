O prazo de propostas de candidaturas para os premios da Gala do Deporte remata o venres
Volve tras varios anos sen celebrarse | Concederanse trece galardóns
REDACCIÓN
Ata o venres é o prazo para presentar propostas de candidaturas para os premios que se entregarán na Gala do Deporte, que volve tras varios anos sen celebrarse. Poderán presentar propostas clubs deportivos, asociacións, entidades, institucións e a cidadanía en xeral, así como o propio xurado. Nesta edición concederanse trece premios que abranguen distintas categorías, entre elas mellor deportista masculino e feminino, deportista de base, deportista veterano/a, mellor club ou entidade deportiva, mellor adestrador/a, premio á inclusividade, ao voluntariado deportivo, ao deporte con valores, ao deporte base e á formación, ao mellor evento do ano e ao patrocinio e colaboración co deporte.
As candidaturas poderán presentarse a través do Rexistro Municipal ou no correo electrónico deporte.juventud@concellodemarin.es. O xurado valorará non só os resultados deportivos, senón tamén aspectos como o esforzo, o compromiso, o xogo limpo, a igualdade, a inclusión, o impacto social e promoción de hábitos de vida saudables.
