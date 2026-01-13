De Lange y Martínez se unen al conjunto azul

El Teucro presenta dos nuevas incorporaciones de cara a la segunda parte de la temporada con la llegada del nuevo portero internacional neerlandés, Evan De Lange, y el segundo entrenador y preparador físico, Nano Martínez.

De Lange llega a Pontevedra procedente del Kras/Volendam, conjunto reconocido en el balonmano de Países Bajos tras ganar la Copa, en la que fue reconocido como el mejor jugador de la final. Ficha para suplir la baja del lesionado Pablo González, que estará apartado de las pistas durante los próximos dos meses.

Con 22 años y 192 centímetros de altura, dará un aire fresco a la portería azul hasta el mes de junio con opción de ampliar una temporada más. Junto a él, Carballeira suma a Nano Martínez a su staff, una personalidad muy querida por su pasado en el club lerezano.