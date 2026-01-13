De Lange y Martínez se unen al conjunto azul
El portero neerlandés llega tras ser reconocido como el MVP de la final de la Copa de su país
Hugo de Dios
El Teucro presenta dos nuevas incorporaciones de cara a la segunda parte de la temporada con la llegada del nuevo portero internacional neerlandés, Evan De Lange, y el segundo entrenador y preparador físico, Nano Martínez.
De Lange llega a Pontevedra procedente del Kras/Volendam, conjunto reconocido en el balonmano de Países Bajos tras ganar la Copa, en la que fue reconocido como el mejor jugador de la final. Ficha para suplir la baja del lesionado Pablo González, que estará apartado de las pistas durante los próximos dos meses.
Con 22 años y 192 centímetros de altura, dará un aire fresco a la portería azul hasta el mes de junio con opción de ampliar una temporada más. Junto a él, Carballeira suma a Nano Martínez a su staff, una personalidad muy querida por su pasado en el club lerezano.
- Alertan sobre el «timo del aviso del banco» tras estafar 20.000 euros a un septuagenario de Sanxenxo
- Un funcionario de Marín sumó «1.405 horas extras» en 2025
- De cine (Gónviz) a centro sanitario privado
- El Coche de Punto, con 2.500 viajes el año pasado, estudia ampliar horarios
- Baile para liberarse hasta con bastón
- Muere el pontevedrés Sabino Martínez, histórico del movimiento vecinal en San Roque
- La misteriosa desaparición de la placa de Castelao en la Praza de España de Pontevedra
- El Gran Montecelo, la variante de Alba y el nudo de Bomberos, tampoco este 2026