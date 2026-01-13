Defensa convoca 136 plazas de tropa para las unidades de la Brilat

El Ministerio de Defensa ha anunciado la convocatoria de un primer ciclo de selección en este año 2026 para el ingreso como militar profesional de la escala de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas. El total ofertado asciende a 4.527 plazas, distribuidas entre el Ejército de Tierra (3.204), la Armada (693) y el Ejército del Aire y del Espacio (630).

De ellas, en Galicia y zonas próximas, el Ejército de Tierra convoca 136 plazas en Pontevedra para unidades de la Brigada de Infantería Ligera ‘Galicia’ VII (Brilat). La Armada convoca 112 plazas para buques y unidades de la zona norte (Ferrol, Tui, Marín, San Sebastián, Bilbao) y 19 para el Tercio Norte de Infantería de Marina (Ferrol). Por su parte, el Ejército del Aire y del Espacio convoca dos plazas para el Aeródromo Militar de Santiago de Compostela, y 18 para la Academia Básica del Aire en León.

Para abordar esta convocatoria, se ha puesto ya en marcha en el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Pontevedra el proceso de selección regido por un sistema de concurso-oposición. En el documento oficial de la convocatoria se recogen las condiciones para poder participar en el proceso.