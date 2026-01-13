El Concello de Pontevedra baraja la compra a Fenosa del transformador sin uso de Mollavao

La compra del antiguo inmueble eléctrico de Fenosa en Mollavao —un edificio en estado de abandono situado entre la calle Licenciado Molina y la avenida de Marín— es una posibilidad que estudia el Concello de Pontevedra.

Después de que la inmobiliaria vinculada a la compañía eléctrica lo haya puesto a la venta, el concelleiro de Mobilidade, César Mosquera, explicó ayer en la comisión de movilidad, infraestructuras, obras y servicios que esta operación abre «la posibilidad de llegar a un acuerdo razonable», siempre que el precio no se dispare. Además, avanzó que los técnicos municipales deberán evaluar antes si la construcción es «aprovechable» desde el punto de vista estructural.

El gobierno local lleva años intentando encontrar una salida para este inmueble, que los vecinos han señalado en reiteradas ocasiones como «peligroso». En 2017, la propia empresa llegó a anunciar su derribo por el deterioro, lo que reavivó el debate sobre su valor como ejemplo de arquitectura industrial. Mosquera data la antigüedad de la edificación «en torno a 1927».

Entre las ideas que baraja el Concello para su uso futuro figura destinar la parcela —de 1.421 metros cuadrados, según el Catastro— a nuevos usos públicos, como un centro social para el barrio, ya sea rehabilitando la estructura o, si no resulta viable, planteando otra solución.

En la misma comisión, Mosquera informó también de que la Diputación aprobó «de forma definitiva» el proyecto del vial que conectará la avenida de Marín con Rosalía de Castro y que, «por sorpresa y afortunadamente», no se presentaron alegaciones.

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), podrá continuar la tramitación de una obra que el Concello confía en continuar sin más contratiempos.