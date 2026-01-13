El campus rescata a las pioneras

Hace cuarenta años apenas había mujeres en las agencias de publicidad de la provincia de Pontevedra y las que trabajaban en este sector ocupaban fundamentalmente puestos administrativos. No sería hasta década de 1990 y comienzos de los 2000 cuando la mujer se incorporó la esta industria «de manera masiva», pero con un «lento acceso a puestos creativos y directivos», muchas veces vinculado al impulso de proyectos de emprendimiento. Estas son algunas de las conclusiones extraídas del estudio realizado por un equipo de investigadores de la Facultade de Comunicación de Pontevedra con el objetivo de «identificar y dar visibilidad a las mujeres que contribuyeron al desarrollo del sector publicitario y de la comunicación en la provincia y comprender las razones por las que muchas de ellas quedaron fuera de la memoria profesional del sector».

Coordinado por la también decana de la facultad, Emma Torres, se trata de un trabajo desarrollado en el marco de la Cátedra de Feminismos 4.0, promovida por la Universidade de Vigo y la Diputación de Pontevedra. Su objetivo era tratar de identificar las «pioneras» de la publicidad en la provincia, así como profesionales de referencia, a través de un conjunto de entrevistas que llevaron a constatar, reconocen, la «invisibilidad de las pioneras anteriores» a la década de 1990. «Sabíamos que existían mujeres trabajando en la publicidad desde hace décadas; pero no aparecen en textos, no formaban parte de la historia oficial y, sobre todo, no eran reconocidas como pioneras o referentes a tener en cuenta», señala Torres sobre las motivaciones del proyecto.

Bajo el título de ‘Mulleres e publicidade en Pontevedra. Identificación das pioneras da publicidade na busca de referentes para as profesionais do futuro’, en este proyecto participaron, junto con Torres, las investigadoras Silvia García Mirón, Julinda Molar y María Gómez y el investigador Vicente Badenes.

Este trabajo permitió poner el foco en nombres como Paula Carrera, quien fundó en 2003 la agencia Torres & Carrera; Teresa Requena, que, entre 1995 y 2001, fue la primera directora creativa de Canal Uno; Marta Alfageme, socia fundadora de RP3 en 1993; o María Isabel Viana, fundadora en 1980 de Publicidad Galicia, hoy Publigal.