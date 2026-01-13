Al banquillo tres acusados de tráfico de drogas tras localizar dos kilos de cocaína en Caldas

La sección cuarta de Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el próximo jueves un juicio contra tres acusados a los que se atribuye el delito de tráfico de drogas, y que se enfrentan a penas de 7 años y medio y 3 años y medio de prisión. Según se recoge en el escrito de acusación pública, dos de los procesados fueron sorprendidos por la Policía en febrero de 2024, cuando tenían un encuentro con una tercera persona no identificada en un restaurante de Vilaxoán, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Tras una conversación de unos minutos, los dos abandonaron el lugar, cada uno en un coche. Uno de ellos estacionó en una gasolinera de Caldas de Reis, mientras que el otro tomó la autopista AP-9 y fue interceptado en el peaje de Abegondo.

Al sospechoso que había parado en la gasolinera se le intervinieron dos paquetes con un total de 2 kilos de cocaína, así como unos papeles con anotaciones relativas a la cita en Vilaxoán, un teléfono móvil y algo más de mil euros.

Meses más tarde, la Policía llevó a cabo un registro en un domicilio, en el marco de una investigación a sospechosos de dedicarse al tráfico de drogas. En este domicilio, del tercer acusado (de nacionalidad colombiana), se incautaron de diversas drogas, entre ellas, diazempan, quetamina y MDMA, así como una pistola de aire comprimido, tres teléfonos, un ordenador, una báscula y otros efectos.

Para los dos primeros acusados, la Fiscalía pide la pena de 7 años y medio de cárcel y multa de 240.000 euros, y para el tercer acusado solicita 3 años y medio de cárcel y multa de 700 euros. A todos ellos les atribuye un delito contra la salud pública.