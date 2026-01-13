El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés sigue «en alerta» pese a suavizarse la presión hospitalaria que origina la gripe

La gripe y las infecciones respiratorias aún inciden de forma importante en la situación de los hospitales del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, en especial en el pontevedrés de Montecelo, pero la saturación que se vivió la pasada semana se suavizó en parte ayer lunes, según el balance ofrecido por su gerente, José Flores. Según sus datos, «hay muchos menos pacientes pendientes de ingreso» después del aluvión de altas realizado de forma excepcional durante el fin de semana, jornadas en las que no es habitual ese proceso, por lo que Flores agradece el «esfuerzo» a los trabajadores.

Sin embargo, esta suavización no implica que se haya dejado atrás la fuerte incidencia de la gripe en el área sanitaria, de ahí que se mantenga la «alerta» decretada hace días y el gerente apueste por la «cautela» ante la evolución de las infecciones, aún en pleno pico sanitario.

Flores explicaba ayer que durante los últimos días fue necesario desplegar al completo el Plan de Invierno, que llevó a abrir las denominadas «zonas de expansión» en los hospitales, áreas con camas suplementarias para hospitalizar a los pacientes llegaban masivamente por Urgencias. Ayer lunes «la situación mejoró de forma ligera y muchas de esas áreas de expansión estaban vacías porque a no se necesitaba utilizarlas». Aún así, «mantenemos la cautela y la alerta a la espera de que todo vaya mejorando», insiste el gerente. «Iremos analizando la situación a lo largo de la semana», insiste.

La incidencia de los virus respiratorios, especialmente el de la gripe, disparó en este arranque del año la demanda en el área sanitaria, en especial en el Hospital Montecelo de Pontevedra, lo que llevó incluso a aplazar intervenciones quirúrgicas.

Ya el viernes se reprogramaron cirugías, al igual que el sábado y se contaba con hacerlo también para esta semana. Para garantizar un mejor servicio, desde la gerencia del área sanitaria se recuerda que aquellos pacientes con patologías menores que no necesitan acudir a Urgencias de los hospitales, que no lo hagan.

Desde el pasado mes de septiembre hasta el pasado fin de semana ingresaron cerca de 400 personas por o con gripe en los hospitales de Pontevedra. Son seis veces más que a estas alturas el año pasado, cuando habían sido 57. Están cocirculando dos subtipos, el A(H1N1) y el A(H3N2).