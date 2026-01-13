La ampliación de la vía de A Lanzada modifica la PO-308 y regenera 40 hectáreas de Red Natura

El desdoblamiento del corredor de A Lanzada, entre Sanxenxo y la playa, incluirá no solo la ampliación del número actual de carriles, sino también la regeneración ambiental de unas 40 hectáreas del espacio de Red Natura en el entorno del arenal, así como la modificación de un tramo de la carretera convencional PO-308 en Noalla. Son algunos de los aspectos que se describen en el proyecto ya expuesto al público por la Consellería de Planificación de Infaestruturas con el fin de resolver los atascos y retenciones que miles de conductores padecen cada verano en esas carreteras.

La documentación destaca que «el tráfico en la red viaria de la zona tiene una distribución fuertemente estacional, aumentando mucho en verano y especialmente los fines de semana», un problema recurrente desde hace años y que «pone de manifiesto que la red viaria es insuficiente para la demanda, produciéndose grandes retenciones en las horas de acceso y salida de las playas, sobre todo en la VG-4.1». Desde 2010 se plantean posibles soluciones, pero el hecho de afectar a la Red Natura aplaza más de quince años cualquier actuación. Ahora se apuesta por alejar en lo posible el vial de esos terrenos, así como recuperar esa zona dunar.

Uno de los objetivos es «aumentar capacidad red viaria» ya que ahora, «en las horas punta de salida de los usuarios de la playa se generan retenciones tanto en la PO-308 (en parte motivada por cruce peatonal regulado por semáforo) como en la VG-4.1. Con las actuaciones propuestas, se amplía la capacidad de la red viaria para dar solución a la problemática del tráfico. También se trata de «potenciar itinerarios de movilidad alternativa que permitan conectar los núcleos de población del ámbito de la Playa de A Lanzada con Sanxenxo y O Grove. Existen únicamente accesos transversales a la playa desde los aparcamientos y desde algún núcleo de población, y el paseo longitudinal que discurre por la playa».

En cuanto a la integración ambiental, se subraya que «la mayor parte del ámbito del estudio se encuentra en zonas de gran valor ambiental incluidas en Red Natura y en espacio marítimo-terrestre, por lo que su integración ambiental es fundamental en el planteamiento global de las actuaciones. Dentro de las actuaciones propuestas, se incluyen medidas de integración/compensación ambiental, como el retranqueo del tramo de la PO-308 al sur de A Lanzada, para que no discurra por Red Natura o la restauración de una zona dunar revertiendo plantaciones de pinos. Se recuperan y/o regeneran aproximadamente 400.000 metros cuadrados de terrenos en Red Natura, mientras que para la realización de las actuaciones propuestas únicamente es necesario ocupar unos 4.000 m2.

En concreto, «entre el inicio de las actuaciones hasta la glorieta de conexión con la VG-4.1, se proponen las siguientes actuaciones: Modificación del trazado de la PO-308 en 810 metros en Noalla, que pase a discurrir por el borde de la delimitación de la Red Natura, aprovechando el trazado del vial municipal existente, que se ampliará y acondicionará. Se genera un vial de 14 metros de ancho, con dos carriles de 3,25 y aceras en ambos márgenes. En esta zona, además de viviendas, hay diversos equipamientos como un centro escolar e instalaciones deportivas, lo que conlleva la necesidad de habilitar plazas de aparcamiento para dar servicio al centro educativo, con plazas para autobuses y vehículos ligeros».

También se diseña una «senda mixta en el borde en la zona de encuentro de los equipamientos y la playa, para un itinerario longitudinal de acceso a la playa y con un doble uso de servicio a la playa (salvamento, limpieza, etc.)». Además, se implantará «una glorieta al norte del núcleo de población, para posibilitar los cambios de sentido y servir de conexión con el aparcamiento existente de la playa, el cual se amplía para compensar las plazas eliminadas por el retranqueo del vial».

Asimismo, «en la PO-308, en una longitud aproximada de 400 metros, entre las glorietas e intersección con la VG-4.1 y la PO-550, se propone la reordenación de la glorieta de conexión, creando carriles directos de incorporación desde y hacia la VG-4.1, para solucionar los problemas de funcionamiento de la glorieta, y la ampliación de la sección de la PO-308 de 2 a 4 carriles entre esta glorieta y la de la PO-550, para canalizar los tráficos y resolver los problemas de capacidad. También se considera necesario suprimir el paso de peatones existente para minimizar las interferencias con el tráfico en este tramo». En la PO-550 se plantea una «senda peatonal que pasaría a ser el principal acceso peatonal y ciclista a la playa de A Lanzada desde el núcleo de Fonte de Ons, como alternativa al Camino de Os Madons».

Más carriles en siete kilómetros del corredor

En cuanto a la ampliación en sí del propio corredor entre A Lanzada y Sanxenxo se subraya que «es necesario el aumento de capacidad con la implantación de un carril adicional en sentido Sanxenxo para producir una mejora significativa en la fluidez». En sentido O Grove, «además de actuar sobre el cuello de botella que supone la glorieta de intersección con la PO-308, en la llegada a A Lanzada, se plantea la implantación de un carril adicional en sentido A Lanzada entre Sanxenxo y Noalla para mejorar significativamente el problema de turbulencias de las incorporaciones en los enlaces intermedios (Sanxenxo, Portonovo y Noalla)».Por todo ello, la ampliación de capacidad entre a Lanzada y Sanxenxo se propone en dos tramos.

El primero de ellos es la «conversión en autovía (de 2 a 4 carriles) entre los enlaces de Noalla y Sanxenxo, de unos 3,5 kilómetros de longitud, donde ya existe sección con doble carril en el primer kilómetro, entre Noalla y Portonovo. En esa zona se plantea la primera fase porque es en la que se sitúan los enlaces de destino principales, que son los que producen las mayores interferencias de tráfico en la salida de las playas».En el segundo tramo «se plantea un tercer carril en sentido Sanxenxo entre A Lanzada y el enlace de Noalla, que también tiene unos 3,5 kilómetros de longitud, con lo que además de aumentar la capacidad, se minimizan las posibles afecciones en el entorno de los humedales de A Lanzada, que supusieron el principal problema de integración ambiental en la tramitación proyecto de desdoblamiento no aprobado». Por último, «se plantea también la integración ambiental y ampliación del drenaje transversal par mejorar la renovación de agua en las lagunas intermareales».