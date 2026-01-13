Abierto el certamen de regueifas en vídeo
Desde ayer hasta el 6 de marzo está abierto el plazo para inscribirse en el certamen de regueifas en vídeo de Enreguéifate, proyecto de varios municipios para divulgar la improvisación oral en verso en gallego. Se deben enviar vídeos de hasta 3 minutos con mínimo dos personas a enregueifate.gal. La gala de premios será el 16 de abril en el Teatro Principal.
- Alertan sobre el «timo del aviso del banco» tras estafar 20.000 euros a un septuagenario de Sanxenxo
- Un funcionario de Marín sumó «1.405 horas extras» en 2025
- De cine (Gónviz) a centro sanitario privado
- El Coche de Punto, con 2.500 viajes el año pasado, estudia ampliar horarios
- Baile para liberarse hasta con bastón
- Muere el pontevedrés Sabino Martínez, histórico del movimiento vecinal en San Roque
- La misteriosa desaparición de la placa de Castelao en la Praza de España de Pontevedra
- El Gran Montecelo, la variante de Alba y el nudo de Bomberos, tampoco este 2026