Abierto el certamen de regueifas en vídeo

Desde ayer hasta el 6 de marzo está abierto el plazo para inscribirse en el certamen de regueifas en vídeo de Enreguéifate, proyecto de varios municipios para divulgar la improvisación oral en verso en gallego. Se deben enviar vídeos de hasta 3 minutos con mínimo dos personas a enregueifate.gal. La gala de premios será el 16 de abril en el Teatro Principal.