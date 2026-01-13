23 pontevedreses se suman a la FP acelerada

Este mes arranca la segunda edición de esta iniciativa pionera en España. Son 200 las nuevas solicitudes en la comunidad, lo que eleva a 351 las personas que han optado por esta vía este curso. En Pontevedra, el ciclo más demandado es el de reparación de vehículos (13) en CIFP Montecelo, seguido por el de restauración (5) y panadería (5) en el CIFP Carlos Oroza.