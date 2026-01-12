Vuelve el taller del PAAR de técnicas prehistóricas de fuego y pintura

El Parque Arqueolóxico do Arte Rupestre (PAAR) de Campo Lameiro recupera una de sus propuestas más populares: «Invernía: Experiencias na Prehistoria». Tras varios años sin celebrarse, el programa vuelve para las mañanas de enero y febrero con actividades a cubierto. Su objetivo es invitar a los amantes de la historia a aprender de forma práctica.

Todos los fines de semana a las 11.00 horas habrá dos experiencias centrales: dominio del fuego, para generar calor y luz con técnicas de percusión y fricción, y un taller de pintura rupestre, elaborando pigmentos naturales para crear láminas inspiradas en el primer arte humano. Además, el centro ofrece los juegos Petroaventura y el escape room «O tesouro da moura», que precisan de reserva obligatoria en su página web paar.es.