Vuelve el carril único en la obra de A Barca con anuncios de sanciones a los infractores

Desde este martes y durante los próximos meses, vuelve a estar en vigor el plan de tráfico en la PO-308 en a Barca por la reforma de la carretera que se aplicó hasta las fiestas navideñas. Así, se recupera el carril único de circulación y los desvíos por A Caeira y el acceso norte. Eso sí, el Concello anuncia que habrá sanciones para los infractores tras las quejas de los vecinos de A Caeira por el paso constante de camiones, cuando estaba prohibido el uso de esas calles para el tráfico pesado.

El Concello de Poio recuerda que el plan que ahora vuelve permite la circulación en el sentido Poio-Pontevedra, mientras que el tráfico en el sentido contrario será desviado por itinerarios alternativos. Anuncia también que se ha reforzado la señalización informativa de los desvíos habilitados, tal y como se acordó entre el alcalde, Ángel Moldes, y el vecindario de la Caeira. Se incrementará también la vigilancia con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las prohibiciones establecidas.

Las obras de urbanización y humanización de la PO-308, en el tramo comprendido entre A Barca y el Casal de Ferreirós, «avanzan a buen ritmo», según el gobierno local. Durante el período navideño, coincidiendo con la pausa establecida en el convenio de la construcción, se mantuvieron abiertos los dos carriles de circulación. Con el reinicio de los trabajos, se retoma ahora el plan de tráfico alternativo previsto para la ejecución de la obra que establece carril con sentido único.

Tal y como se hizo desde el mes de octubre hasta mediados de diciembre, los turismos que precisen salir de Pontevedra desde el puente de A Barca podrán circular por la Caeira o por el nudo de los Bomberos, ascendiendo por el polígono de O Vao y bordeando la parte alta de Poio para incorporarse por la zona de la antigua Coca-Cola, en la avenida Antelo Marino, hasta la rotonda ubicada junto a la panadería Acuña.

En el caso de los vehículos de mercancías, el desvío se realizará ya desde la carretera de Vilagarcía por el polígono de O Vao, evitando así la zona de A Barca. El Concello de Poio advierte de que se incrementarán los controles, la vigilancia y las sanciones en caso de incumplimiento de la señalización. Consideran que ya pasó tiempo suficiente para conocer los itinerarios alternativos y recuerdan que los vehículos de más de 3.500 kilos deben respetar la señalización y evitar la rotonda de A Barca y el desvío por la Caeira.

Desde el gobierno local subrayan que este plan de tráfico «es un documento vivo, susceptible de adaptación según avance la obra o cambien las necesidades, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la fluidez del tráfico y, sobre todo, minimizar al máximo las molestias al vecindario».

Esta actuación corresponde a la primera fase del proyecto de humanización de la PO-308, «que tiene como finalidad recuperar el espacio público para las personas, priorizando el tránsito peatonal frente al motorizado, así como favorecer el comercio local, la accesibilidad y la seguridad vial». Entre las actuaciones previstas se incluyen la ampliación de las aceras (con un mínimo de 2,5 metros), la instalación de elementos de calmado del tráfico, la mejora de los servicios urbanos, nuevo mobiliario público, zonas asistenciales, infraestructuras para el transporte público y plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Desde el Concello de Poio «se agradece nuevamente la colaboración de los vecinos y se piden disculpas por las molestias ocasionadas por las obras, recordando que se trata de una actuación largamente demandada que contribuirá a mejorar la calidad de vida y la movilidad del conjunto de la población».