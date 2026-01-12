Últimos días para visitar la muestra sobre José Ruibal

El claustro del Edificio Sarmiento del Museo de Pontevedra expone hasta el próximo 18 de enero la exposición «José Ruibal. Un escritor de centenario». La muestra, comisariada por Xosé Enrique Acuña es un recorrido por la vida y la obra del autor pontevedrés, que fue uno de los dramaturgos españoles de mayor proyección internacional de la segunda mitad del siglo XX, y del que en el 2025 se cumplieron 100 años de su nacimiento.

La exposición reúne numerosos documentos originales que ayudan a reconstruir tanto su trayectoria vital como el conjunto de la obra literaria que realizó en castellano y en gallego. La muestra se articula por medio de un recorrido visual compuesto de numerosas fotografías de diversos aspectos de su vida, a las que se suman carteles de sus obras teatrales, documentación familiar e imágenes de los estrenos que protagonizó por diferentes países. También se presenta una selección de su correspondencia con otras grandes figuras de la literatura y de la crítica, como Buero Vallejo, Rafael Lapesa, Lázaro Carreter, Gabriel Celaya y Alonso Zamora Vicente, y documentos inéditos de su relación de amistad con grandes actrices como Nuria Espert y María Casares, así como con Laxeiro, Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo y Rafael Alberti.